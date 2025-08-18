Ladižinský je už PO vážnej OPERÁCII: Prehovoril o DETAILOCH hospitalizácie... Brala ho ZÁCHRANKA!

BRATISLAVA - Ivo Ladižinský prednedávnom nečakane skončil v nemocnici. Už má po vážnej operácii a až teraz zverejnil detaily svojej hospitalizácie. Brala ho záchranka!
Pred niekoľkými dňami vystrašil komik Ivo Ladižinský svojich fanúšikov. Prihovoril sa totiž k nim z nemocnice. A ich strach bol oprávnený. „Po týždni utrpenia, bolesti a priznám sa aj plaču, som nakoniec skončil na urológii v Ružinove a budú ma operovať, tak držte palce,“ povedal vtedy. Lekári mu odstraňovali ľadvinové kamene a operácia našťastie dopadla dobre.
Ladižo je už doma a na svojich priaznivcov nezabudá. Podelil sa totiž o detaily svojej hospitalizácie, o ktorých predtým nerozprával. Do nemocnice mal veľkolepý príchod. „Prišiel som tam vo veľkom štýle, záchrankou na prízemie na urgent. Hneď ste mi šupli do kábla všetky štátne povolené drogy proti bolesti. Urobili všetky vysetrenia. Dostal som taký vozík po Bekimovi aj s takým chlapíkom, čo ma tlačil. Dotlačil ma úspešne až na 4. poschodie. To je moje obľúbené, lebo je tam urológia," prezradil.
S hospitalizáciou bol veľmi spokojný, hlavne s profesionalitou lekárov, vďaka ktorým odišiel z oddelenia bez bolestí. Komik sa musí dať čo najskôr dokopy, keďže o menej ako mesiac ho čaká stand-up vystúpenie.
