Zomrel legendárny Oldo Hlaváček (†91): Milovanú manželku prežil o 4 roky... Samotu zvládal ťažko!

BRATISLAVA - Slovensko dnes zasiahla mimoriadne smutná správa o úmrtí legendárneho herca Olda Hlaváčka. Ten posledné roky svojho života prežil sám... V decembri 2021 totiž prišiel o milovanú manželku Boženku (†83). Zvládal to ťažko!
Niekdajší stály člen Činohry SND Oldo Hlaváček zomrel podľa TASR v nedeľu ráno v nemocnici v bratislavskej Petržalke. Pred smrťou bojoval s ťažkou chorobou. Svoju milovanú manželku Boženku, ktorá zomrela v decembri 2021, tak prežil o necelé 4 roky. Boli spolu viac ako 60 rokov, a tak samému mu bolo veľmi ťažko. Priznal to v rozhovore pre magazín Život, ktorý poskytol začiatkom tohto roka, pri príležitosti svojich 91. narodenín.
Na otázku ako sa má, odpovedal: „Nie tak dobre. Ale vysvetlím vám hneď aj prečo. Som skrátka sám a celý život som bol zvyknutý na svoju zlatú ženičku, ktorá robievala všetky domáce práce. O mnohých z nich som ani nevedel (zametanie, utieranie prachu a tak ďalej), lebo ma na nič z toho, čo okolo domácnosti robila, neupozorňovala. Všetko robila z vlastného popudu, bola ku mne veľmi pozorná a to isté som sa zas snažil ja voči nej,“ priznal Hlaváček.
„Bohužiaľ, odkedy tu nie je, život sa zdá ťažší, ale nevzdávam sa, bojujem,“ dodal legendárny herec, ktorý je dnes už opäť so svojou manželkou. Česť jeho pamiatke a najbližším vyjadrujeme úprimnú sústrasť!