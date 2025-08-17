TAJOMSTVO Karla Gotta (†80) po 45 rokoch vyzradené: Mal STRACH z Duchoňa (†35)!

Karel Gott sa mal obávať slovenského speváka Karla Duchoňa. (Zdroj: Ján Zemiar, Peter Procházka)
PRAHA - Český spevák a niekoľkonásobný zlatý Slávik Karel Gott (†80) bol na svojej pozícii neohroziteľný a v československom šoubiznise sa mu málokto vyrovnal. No predsa len mal konkurenta, ktorého sa obával. A tým nebol nikto iný ako slovenský spevák Karol Duchoň (†35).
Prečítajte si tiežTajomstvo o Gottovom strachu pred Duchoňom sa doteraz skrývalo. "Áno, Karol bol jediný spevák, ktorého sa Gott bál, z ktorého mal rešpekt,“ prezradila Linda Nopová, ktorá ako členka dievčenského tria Bezinky mala v polovici 70. rokoch spoločný koncertný program s Karolom Duchoňom a dlhých deväť rokov potom sprevádzala aj Karla Gotta.
Gott bol presvedčený, že jeho spevácke schopnosti sú porovnateľné s tými Duchoňovými, ak nie lepšie. Napriek tomu mal pred ním rešpekt, čo potvrdzuje aj ďalší výrok Nopovej. „Keď bolo vystúpenie v Lucerne a boli tam aj Slováci, tak Duchoň nesmel spievať Macejka, pretože to tu spieval a preslávil Gott,“ priznáva Nopová v knihe o Duchoňovi s názvom - Karči. Tento fakt len podčiarkuje, aký veľký rešpekt mal Gott voči Duchoňovi, ktorý pre neho v tomto smere predstavoval obrovskú konkurenciu.
Nie však na dlho! Rovnako ako Duchoňova kariéra, aj jeho život bol poznačený problémami s alkoholom. „Duchoň, keď sa niekde rozbehol, napríklad v bare, keď mal v sebe už nejaký ten pohárik, tak spieval ako Tom Jones. Naozaj nádherne!“ spomína podľa českého denníka Blesk Lída Nopová. Karol Duchoň zomrel v mladom veku na cirhózu pečene.
