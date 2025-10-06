Pondelok6. október 2025, meniny má Natália, zajtra Eliška, Elisa

Karel Gott († 80): 12 prekvapivých FAKTOV o jeho živote a kariére

Karel Gott († 80) Zobraziť galériu (21)
Karel Gott († 80) (Zdroj: ARD Degeto)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

PRAHA - Šesť rokov uplynulo od jeho odchodu, no Karel Gott je stále legendou, ktorá žije v srdciach miliónov fanúšikov. A hoci sa o jeho kariére hovorí stále, tieto zaujímavé fakty o jeho živote vám možno aj tak unikli. Dovoľte, aby sme vám pripomenuli niektoré z tých najzaujímavejších momentov, ktoré ukazujú, že Karel Gott bol nielen spevák, ale aj výnimočný umelec, ktorého príbeh sa začal ešte predtým, než sa stal zlatým slávikom.

1. Chcel byť maliar, ale osud mal iné plány!
Málokto vie, že predtým než sa stal nezabudnuteľným spevákom, Karel Gott túžil stať sa maliarom. Hlásil sa na UMPRUM (Vysoká škola umeleckopriemyslová v Prahe, pozn.red.), kreslil, maľoval a v ateliéri by sa rozhodne nestratil. Nakoniec ale zvíťazil mikrofón. Aj keď kariéru v šoubiznise nezamenil za štetce, nikdy neprestával maľovať a jeho umelecké sklony sa nestratili, píše český expres.cz.

2. Elektrikár z ČKD – ako začínal v úplne inej profesii
Než sa dostal na pódia, Karel Gott bol elektrikár. Vyučil sa v ČKD (Koncern Českomoravská-Kolben-Daněka, jedna zo slávnych priemyselných firiem predvojnového Česko-Slovenska, pozn.red.) niekoľko rokov sa venoval svojej profesii a povečeroch spieval po kluboch. Práve tam ho objavili hudobníci a začala sa jeho veľká kariéra. 

3. Semafor – jeho vstupenka do ligy hviezd!
Prvé veľké kroky urobil v divadle Semafor, kde sa po boku Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra naučil, čo je to pravá práca s publikom. Jeho šarm a humor sa čoskoro stali nezabudnuteľnými, a pesničky, ktoré tam vznikli, sa dnes považujú za evergreeny.

4. Západný prelom prišiel s Karlom Svobodom
Dvojica, ktorá prepísala domáce hitparády. Lady Carneval, Trezor, Kávu si osladím. Melódie, ktoré prežili niekoľko generácií, a spoľahlivý recept na veľkú emóciu.

5. Eurovízia – nečakaný zástupca Rakúska!
V roku 1968 reprezentoval Rakúsko na Eurovízii, kde zaspieval po nemecky. Niekto by to označil za kontroverzné, ale Gott sa stal pre Európu známym aj vďaka tomuto nečakanému kroku. Medaila síce neprišla, ale spomienky zostali.

6. Včielka Maja a nemecká popularita
Karel Gott sa stal v Nemecku hviezdou, a to vďaka zvučke k obľúbenej rozprávke „Včielka Maja“. Deti ho milovali a dospelí si ho púšťali v aute. Jeho popularita prešla všetkými generáciami – a to je niečo, čo sa podarí len skutočným ikonám!

Pokračovanie článku
Viac o téme: Karel Gott
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Karel Gott
Ženy Karla Gotta (†80): Ktorá nezvládla grupák a s ktorou si to rozdal pred šoférom?
Domáci prominenti
Nesmrteľné hity Karla Gotta
Nesmrteľné hity Karla Gotta (†80): Ktorý z nich bol populárny v roku vášho narodenia?
Domáci prominenti
Karel Gott sa mal
TAJOMSTVO Karla Gotta (†80) po 45 rokoch vyzradené: Mal STRACH z Duchoňa (†35)!
Domáci prominenti
Dostala sa do PROBLÉMOV!
Dostala sa do PROBLÉMOV! Po zdravotných ťažkostiach ĎALŠIA RANA: Po Gottovej idú úrady
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Asistentka trénera HC DAC Dunajská Streda Silvia Pirklerová po výhre s Elche v pohári EHF
Asistentka trénera HC DAC Dunajská Streda Silvia Pirklerová po výhre s Elche v pohári EHF
Zoznam TV
Hráčka HC DAC Dunajská Streda Kristína Pastorková po víťaznom zápase EHF s Elche
Hráčka HC DAC Dunajská Streda Kristína Pastorková po víťaznom zápase EHF s Elche
Zoznam TV
Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi!
Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi!
Prominenti

Domáce správy

Týždenný KVÍZ opäť preverí
Týždenný KVÍZ opäť preverí vaše vedomosti: Zistite, ako dobre sledujete aktuálne dianie
Domáce
FOTO Slováci majú pred sebou
Slováci majú pred sebou veľkolepé nebeské divadlo: Nadíde superspln a doplní ho kométa zo stredoveku!
Domáce
TÚTO skupinu dôchodcov čaká
TÚTO skupinu dôchodcov čaká od novembra ZMENA! Bude treba podpisovať nový doklad
Domáce
Raši varuje: Bez hrdosti na históriu strácame hodnoty, oslobodenie nesmieme zabudnúť
Raši varuje: Bez hrdosti na históriu strácame hodnoty, oslobodenie nesmieme zabudnúť
Prešov

Zahraničné

Raketa Kindžal, ktorú nesie
Šokujúce zistenie: Patrioty na Ukrajine sú takmer neúčinné! Ruské rakety sú prefíkanejšie
Zahraničné
Andrej Babiš
Babiš v zákulisí rokuje: Zvažuje ponuku pre Okamuru, v hre je kreslo predsedu Poslaneckej snemovne!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Emmanuel Macron
Macron vymenoval novú vládu: Kľúčoví členovia zostávajú na svojich postoch
Zahraničné
Trump prekvapil: Putinov návrh
Trump prekvapil: Putinov návrh o jadrových zbraniach? Znie to dobre!
Zahraničné

Prominenti

Karel Gott
Karel Gott († 80): 12 prekvapivých FAKTOV o jeho živote a kariére
Domáci prominenti
Ioan Gruffud
Špinavý rozvod filmovej hviezdy: Dva roky bez sexu a potom... Vojna!
Osobnosti
Dalibor Janda
FOTO ako dôkaz! Hurikán Dalibor Janda: 26 centimetrov v trenkách? Ty vole...
Domáci prominenti
Robbie Williams
Koncert Robbieho Williamsa v Turecku NÁHLE ZRUŠILI: Miestne úrady majú VÁŽNE OBAVY!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Myslel si, že ide
Myslel si, že ide o kvasinky: Skutočnosť ho šokovala a zmenila život navždy! Muž prišiel o dve tretiny pohlavného údu
Zaujímavosti
Stravovanie podľa krvnej skupiny
Stravovanie podľa krvnej skupiny AB: Čo jesť a čomu sa vyhnúť?
vysetrenie.sk
FOTO Horor na luxusnej lodi:
Horor na luxusnej lodi: Žena ostala zaseknutá v priehľadnom tobogane nad morom! VIDEO desí internet
Zaujímavosti
Žiaci si z hodiny
Žiaci si z hodiny odniesli HOROROVÝ zážitok: Živé mačiatko ako obed pre hada! VIDEO vyvolalo pobúrenie
Zaujímavosti

Dobré správy

Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Už žiadne čakanie na peniaze: Revolúcia v bankách sa už tento týždeň stane realitou!
Už žiadne čakanie na peniaze: Revolúcia v bankách sa už tento týždeň stane realitou!
Solárne panely kam len pozriete: Čína mení globálnu energetiku, fosílne palivá môže zatlačiť do úzadia!
Solárne panely kam len pozriete: Čína mení globálnu energetiku, fosílne palivá môže zatlačiť do úzadia!
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)

Šport

VIDEO Zranený Lobotka dohral už v prvom polčase, zahodená penalta v šlágri Juventusu s AC Miláno
VIDEO Zranený Lobotka dohral už v prvom polčase, zahodená penalta v šlágri Juventusu s AC Miláno
Serie A
Greif vo Francúzsku prišiel o nepriestrelnosť, Mbappé zariadil remízu Lille s PSG
Greif vo Francúzsku prišiel o nepriestrelnosť, Mbappé zariadil remízu Lille s PSG
Ligue 1
VIDEO Ešte nikto to v tejto sezóne nedokázal: Barani ako prví dokázali dobyť košickú pevnosť
VIDEO Ešte nikto to v tejto sezóne nedokázal: Barani ako prví dokázali dobyť košickú pevnosť
Tipsport liga
VIDEO Červená karta a dráma do poslednej sekundy: Derby pražských S nemalo víťaza
VIDEO Červená karta a dráma do poslednej sekundy: Derby pražských S nemalo víťaza
Chance liga

Auto-moto

TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky

Kariéra a motivácia

Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Motivácia a produktivita
Tieto znamenia majú do konca roka veľkú šancu na povýšenie. Patríte medzi ne aj vy?
Tieto znamenia majú do konca roka veľkú šancu na povýšenie. Patríte medzi ne aj vy?
O práci s humorom
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Motivácia a inšpirácia
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Skladovanie potravín
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Ovocné dezerty

Technológie

Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Veda a výskum
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Bezpečnosť
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Bezpečnosť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Veda a výskum

Bývanie

Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť

Pre kutilov

Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

O dva dni nastane Supermesiac: Spln v mesiaci Barana vyčistí naše okolie a niektorým ľuďom budete musieť povedať zbohom
Zábava
O dva dni nastane Supermesiac: Spln v mesiaci Barana vyčistí naše okolie a niektorým ľuďom budete musieť povedať zbohom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Týždenný KVÍZ opäť preverí
Domáce
Týždenný KVÍZ opäť preverí vaše vedomosti: Zistite, ako dobre sledujete aktuálne dianie
Raketa Kindžal, ktorú nesie
Zahraničné
Šokujúce zistenie: Patrioty na Ukrajine sú takmer neúčinné! Ruské rakety sú prefíkanejšie
Slováci majú pred sebou
Domáce
Slováci majú pred sebou veľkolepé nebeské divadlo: Nadíde superspln a doplní ho kométa zo stredoveku!
TÚTO skupinu dôchodcov čaká
Domáce
TÚTO skupinu dôchodcov čaká od novembra ZMENA! Bude treba podpisovať nový doklad

Ďalšie zo Zoznamu