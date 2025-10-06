Karel Gott († 80): 12 prekvapivých FAKTOV o jeho živote a kariére

PRAHA - Šesť rokov uplynulo od jeho odchodu, no Karel Gott je stále legendou, ktorá žije v srdciach miliónov fanúšikov. A hoci sa o jeho kariére hovorí stále, tieto zaujímavé fakty o jeho živote vám možno aj tak unikli. Dovoľte, aby sme vám pripomenuli niektoré z tých najzaujímavejších momentov, ktoré ukazujú, že Karel Gott bol nielen spevák, ale aj výnimočný umelec, ktorého príbeh sa začal ešte predtým, než sa stal zlatým slávikom.
1. Chcel byť maliar, ale osud mal iné plány!
Málokto vie, že predtým než sa stal nezabudnuteľným spevákom, Karel Gott túžil stať sa maliarom. Hlásil sa na UMPRUM (Vysoká škola umeleckopriemyslová v Prahe, pozn.red.), kreslil, maľoval a v ateliéri by sa rozhodne nestratil. Nakoniec ale zvíťazil mikrofón. Aj keď kariéru v šoubiznise nezamenil za štetce, nikdy neprestával maľovať a jeho umelecké sklony sa nestratili, píše český expres.cz.
2. Elektrikár z ČKD – ako začínal v úplne inej profesii
Než sa dostal na pódia, Karel Gott bol elektrikár. Vyučil sa v ČKD (Koncern Českomoravská-Kolben-Daněka, jedna zo slávnych priemyselných firiem predvojnového Česko-Slovenska, pozn.red.) niekoľko rokov sa venoval svojej profesii a povečeroch spieval po kluboch. Práve tam ho objavili hudobníci a začala sa jeho veľká kariéra.
3. Semafor – jeho vstupenka do ligy hviezd!
Prvé veľké kroky urobil v divadle Semafor, kde sa po boku Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra naučil, čo je to pravá práca s publikom. Jeho šarm a humor sa čoskoro stali nezabudnuteľnými, a pesničky, ktoré tam vznikli, sa dnes považujú za evergreeny.
4. Západný prelom prišiel s Karlom Svobodom
Dvojica, ktorá prepísala domáce hitparády. Lady Carneval, Trezor, Kávu si osladím. Melódie, ktoré prežili niekoľko generácií, a spoľahlivý recept na veľkú emóciu.
5. Eurovízia – nečakaný zástupca Rakúska!
V roku 1968 reprezentoval Rakúsko na Eurovízii, kde zaspieval po nemecky. Niekto by to označil za kontroverzné, ale Gott sa stal pre Európu známym aj vďaka tomuto nečakanému kroku. Medaila síce neprišla, ale spomienky zostali.
6. Včielka Maja a nemecká popularita
Karel Gott sa stal v Nemecku hviezdou, a to vďaka zvučke k obľúbenej rozprávke „Včielka Maja“. Deti ho milovali a dospelí si ho púšťali v aute. Jeho popularita prešla všetkými generáciami – a to je niečo, čo sa podarí len skutočným ikonám!