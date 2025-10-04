Ženy Karla Gotta (†80): Ktorá nezvládla grupák a s ktorou si to rozdal pred šoférom?

PRAHA – Je to už 6 rokov, čo nás navždy opustil maestro Karel Gott (†80), ktorý podľahol zákernej chorobe. Jeho smrť zanechala v srdciach mnohých fanúšikov prázdnotu, ale zároveň aj spomienky na jeho život plný lások, vášní a veľkých príbehov. Karel bol známy nielen svojím nezameniteľným hlasom, ale aj svojou neukojenou túžbou po ženách. Niektoré z jeho mileniek boli známe, iné sa ukrývali v úzadí, no žiadna z nich neunikla jeho šarmu. Poďme sa pozrieť na niektoré z jeho najznámejších afér!
Olga Svobodová – Jeho prvá láska: Pripravila ho o panictvo!
Karel mal vtedy iba 19 rokov a zamiloval sa do staršej speváčky Olgy Svobodovej, ktorá bola o deväť rokov staršia. Olga ho podľa vlastných slov urobila mužom, a to doslovne! Karel spomínal: „Bol som naivný, takto to vtedy chodilo, každý si myslel, že si vezme tú prvú. Až neskôr som pochopil, že je viac žien a každá je iná. Prišla tretia, štvrtá, ďalšia a ďalšia, pochopil som, aké krásne a vzrušujúce je ochutnávať," povedal Gott pred rokmi pre český denník Blesk.
Martina Zbořilová – Rozchod kvôli grupáču!
Martina a Karel spolu randili sedem rokov, ale ich vzťah sa dostal do problémov, keď Gott pre české médiá priznal, že si užíval sex s dvoma ženami naraz. Martina, ktorá mala povahu žiarlivky, nezniesla jeho gruppensex praktiky, takto to nazvali nemecké médiá, a keď sa o tom dozvedela, došlo k rozchodu. Martina urobila scénu, trucovala, dokonca ho nepustila do bytu a spevákovi došla trpezlivosť. Bol koniec.