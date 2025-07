Dalibor Janda sklamaný zo správania Karla Gotta: Toto maestro nedokázal prekusnúť!

Karel Gott (Zdroj: Facebook)

Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Začiatok jeho kariéry sa viaže k roku 1958, kedy sa prihlásil do súťaže „Hľadáme nové talenty“. U poroty operný lyrický tenor oproti hlasom z tej doby na plnej čiare prepadol, no vyvolal záujem publika. Pre neprestávajúce ohlasy ľudí sa porota rozhodla, že dá nakoniec angažmán Karlovi Gottovi v jednej kaviarni v Prahe. Od roku 1959 pravidelne vystupoval s orchestrom Karla Krautgartnera. Neskôr začal v rokoch 1960–1966 študovať operný spev na Pražskom konzervatóriu.

Zvrat v jeho kariére znamenalo angažmán v Semafore a nahrávanie s Tanečným orchestrom Čs. rozhlasu. Prelomovým bol rok 1963, keď sa jeho pieseň Oči má sněhem zaváté stala najúspešnejšou za daný rok a on po prvý raz zvíťazil v ankete o Zlatého slávika. V roku 1964 založil s bratmi Štaidlovcami divadielko Apollo v rámci pražskej Reduty. Nasledujúci rok mu Supraphon vydal prvú dlhohrajúcu platňu. V roku 1966 zvíťazil na Bratislavskej lýre so skladbou Mám rozprávkový dom. Nasledovalo päťmesačné angažmán v Las Vegas a roku 1967 zmluva s gramofónovou spoločnosťou Polydor. V roku 1969 uskutočnil prvé turné po NSR.

Kariéru Karla Gotta zásadne ovplyvnili spolupráce s mnohými špičkovými umelcami, kľúčové však bolo stretnutie so skladateľom Karlom Svobodom, ktorý Gottovi zložil viac ako 80 hitov. Spoločné dielo Lady Carneval získalo na festivale Zlatý kohút v Riu de Janeiro v roku 1968 zlatú medailu. „Karel Svoboda spolu s Jirkom Štaidlom nakúpili pijatiku, zasadli k pianu, no dlho sa nič poriadne nerodilo. Potom zrazu v priebehu nejakých dvadsiatich minút sa to dostavilo. Na svet prišla Lady Carneval,“ spomínal Gott, ktorý túto pieseň spieval vo vaci ako 60 štátoch sveta. V zahraničí sa stretol aj so svetovými legendami Cher, Barbra Streisand, Tom Jones, Frank Sinatra, Sonny Bono, Diana Rossová a mnoho ďalších. Dôkazom všestranného talentu K. Gotta je aj jeho prvé hosťovanie na Country festivale Fan Fair v Nashville (v r. 1979), na ktorý bol v priebehu ďalších rokov niekoľkokrát pozvaný.

(Zdroj: Karel Gott Agency)

V septembri 1992 dostal Diamantovú platňu za predaj 13 miliónov nosičov v bývalom Československu. V roku 1997 získava album Duety, naspievaný s Luciou Bílou, dve Platinové platne. V roku 1999 bol jeho koncert pred Zakázaným Mestom v Číne vysielaný do mnohých štátov a sledovalo ho viac než 600 mil. ľudí.

Do nového tisícročia vstupuje koncertným vystupovaním v Carnegie Hall v New Yorku. V priebehu svojej kariéry absolvoval spevák množstvo koncertných vystúpení takmer vo všetkých európskych krajinách sveta. Jeho kariéra bola nezastaviteľná, na vlne popularity sa udržal až do konca života. Gott je zapísaný do Guinessovej knihy rekordov ako stálica popmusic a tiež ako spevák s najpestrejším repertoárom. Počas svojej kariéry predal viac ako 135 mil. nosičov, vydal okolo 400 platní, nahral viac ako 2 600 piesní, z toho okolo 300 duetov, hlavne s Helenou Vondráčkovou a Luciou Bílou. Gott vlastní viac ako 60 zlatých platní, 2 strieborné platne a sedem diamantových platní. Za výnimočnú umeleckú činnosť dostal 3. mája 1977 titul zaslúžilý umelec a 30. apríla 1985 aj titul národný umelec.

Karel Got a Jitka Zelenková (vpravo) (Zdroj: ČT)

Karel Gott získal prvého Zlatého slávika v roku 1963 a odvtedy prvenstvo v tejto celoštátnej ankete hudobnej popularity obhájil celkovo 42-krát. Iný umelec sa na prvej priečke v kategórii Spevák počas celej histórie ocitol iba sedemkrát. Prvým bol Waldemar Matuška v roku 1967 a v našich končinách sa o toto prvenstvo postaral Miro Žbirka v roku 1982, nasledovali Peter Nagy (1985), trikrát Dalibor Janda, neskôr Pavol Habera (1991), Daniel Hulka (1998) a Tomáš Klus (2012).

Práve tri víťazstvá Dalibora Jandu po sebe v rokoch 1986-1988 vraj Gott neniesol príliš dobre. Na víťazstvá vraj už bol tak zvyknutý, že si prehru zrejme nepripúšťal. „Najskôr sme mu to trochu znechutili. Všetci, kto sme tých slávikov vtedy vyhrali a prerušili jeho kraľovanie, sme mali pocit, že on si myslel, že to musí mať navždy,“ zveril sa Dalibor pre web Prima ženy. „Vtedy bývalo zvykom, že kto sa v kategórii spevák, speváčka a skupina umiestnil na prvých troch miestach, všetci spoločne jazdili na turné po Československu. Karel Gott, keď nevyhral a skončil druhý alebo tretí, sa vždy ospravedlnil a nikdy neprišiel,“ povedal Janda, ktorému to bolo ľúto a nebol sám. „To sme mu s Mirom Žbirkom a Petrom Nagyom trochu vyčítali. Prišlo nám to smutné a mrzelo nás to,“ vyjadril sa. „Urobil to v tom čase všetkým, čo Slávika vyhrali, neprekusol to. Aj keď sa na verejnosti tváril, že nám to praje, kto vie, ako to bolo,“ citoval Dalibora Jandu web ahaonline.cz.

(Zdroj: TV Barrandov)

K významnému životnému jubileu vydal Supraphon "božskému Kájovi" dve špeciálne kolekcie mapujúce najobľúbenejšie piesne počas takmer šiestich dekád jeho hudobnej kariéry. Výberovky vyšli 14. júna v dvoch kompletoch: prvý s názvom Karel Gott 80/80 — Největší hity 1964 - 2019 na 4CD, druhý v exkluzívnom výpravnom 15CD Boxe pod názvom Karel Gott Singly — 300 písní z let 1962 – 2019. Ani na jednom titule nechýba hit Srdce nehasnou, ktorý pre Gotta a jeho dcéru Charlotte Ellu zložil Richard Krajčo. Fanúšikovia českého speváka Karla Gotta si pri príležitosti jeho osemdesiatky, ktorú oslávil v júli 2019, mohli kúpiť pamätnú eurobankovku s jeho portrétom.

Gott sa 7. januára 2008 v americkom meste Las Vegas oženil. Za manželku si zobral Ivanu Macháčkovú, s ktorou majú spolu dve dcéry Nelly Sofiu a Charlotte Ellu. Z nemanželského vzťahu má Gott dve dospelé dcéry Dominiku a Luciu. Pri nakrúcaní dokumentu o svojom živote označil za svoju najväčšiu chybu práve to, že ich mal tak neskoro. „Sám hovoril, ja som jednoducho hlúpy, že som vstúpil do manželstva tak neskoro a že som tak neskoro chcel mať deti. Myslím si, že jeho najväčší smútok bol z toho, že opúšťa svoje dievčatá – štyri dcéry a ženu Ivanku,” prezradila dokumentaristka Olga Špátová.

(Zdroj: SITA/Jiří Hořčica)

Český spevák Karel Gott zomrel 1. 10. 2019 vo veku 80 rokov. Legenda českej a československej hudobnej scény, ktorá sa nezmazateľne zapísala do sŕdc miliónov fanúšikov, zomrela v kruhu svojej rodiny. Spevák v polovici septembra oznámil, že trpí akútnou leukémiou. Poruchu krvotvorby mu lekári diagnostikovali už rok a pol predtým.