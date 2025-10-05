Legenda Karol Duchoň (†35) dlhoval Slováčkovi peniaze: Rodina chce dlh vyrovnať po 40 rokoch!

BRATISLAVA – Starý dlh vyplával na povrch! Rodina zosnulého slovenského speváka Karola Duchoňa (†35) sa rozhodla po 40 rokoch vyrovnať pôžičku, ktorú mu požičal český hudobník a saxofonista Felix Slováček (82).
Išlo o 300 západonemeckých mariek, ktoré si Duchoň požičal na smoking pred vystúpením v Nemecku. Dnes je to približne 170 eur, no v tom čase 300 mariek predstavovalo slušný mesačný plat. „Karol mi dodnes dlží tristo mariek, ktoré už od nikoho nečakám,“ spomína Slováček.
„Išli sme s big bandom do Braunschweigu na ples a povedal som mu, nech ide s nami, že má dobrý hlas. Keď sme prišli na miesto, bol oblečený, akoby šiel spievať do klubu." To sa českému hudobníkovi samozrejme nepozdávala a speváka upozornil. „Hneď som mu hovoril: Karol, čo blbneš, veď sme na plese, musíš mať smoking alebo aspoň spoločenské oblečenie! O pol hodinu prišiel a hovorí, že videl v jednom obchode smoking a či by som mu nepožičal tristo mariek, že mi to potom vráti. Tak som mu ich požičal.“
Duchoň, ktorý v 80. rokoch konkuroval popularitou Karlovi Gottovi, peniaze nikdy nevrátil. Teraz sa však jeho rodina rozhodla dlh uhradiť, možno aj preto, že Slováček nedávno prišiel o milióny korún po investícii do kryptomien cez spoločnosť Glocin. Hudobník však od Duchoňovcov nič nechce a na starú pôžičku spomína s úsmevom. Karola mal totiž veľmi rád. „Vystupovali sme spolu aj na turné po Sovietskom zväze, bol to veľký parťák. Žiaľ, mal potom problémy s alkoholom, na ktoré aj zomrel.“
V novej knihe o Duchoňovi s názvom Karči, si Slováček živo spomína: „Raz sa vrátil z turné z Ruska a takmer nevidel – pil toľko vodky, že málem oslepol. Kam prišiel, tam ho ľudia pozývali na panáka a on nevedel odmietnuť. Úplný opak Karla Gotta."
