Hrob Karola Duchoňa (†35): Veľké ZMENY tesne pred Dušičkami!

BRATISLAVA - Pamiatka zosnulých je sviatkom, kedy na svojich blízkych, ktorí tu s nami už nie sú, spomíname ešte viac ako inokedy. S týmto dňom sa spájajú návštevy cintorínov a zdobenie hrobov. Aj miesto posledného odpočinku slovenskej hudobnej legendy Karola Duchoňa (†35) prešlo pred Dušičkami úpravou. Aha, ako to tam teraz vyzerá!
Bol september 1985, kedy sa spevák dostal do nemocnice s cirhózou pečene. Nafúklo sa mu brucho a celý ožltol. Začali mu zlyhávať obličky, potreboval novú krv. Zomrel o dva mesiace neskôr - 5. novembra 1985, len deň po svojich meninách. O pár dní uplynie presne 40 rokov od predčasného úmrtia slovenskej hudobnej legendy Karola Duchoňa.
Na velikána slovenskej hudobnej scény však ani po rokoch fanúšikovia nezabúdajú a pravidelne ho navštevujú aj na mieste jeho posledného odpočinku. To sa nachádza na cintoríne v bratislavskej Vrakuni. Mnohí tam majú, určite, namierené aj na blížiacu sa Pamiatku zosnulých... No ešte aby spevákov hrob našli. Krátko pred Dušičkami sa tam totiž udiali veľké zmeny.
Informovala o nich jeho dcéra na sociálnej sieti Instagram. „Trošku zmien na otcovom pomníku. Na jar pokračujeme,“ napísala k fotke hrobu, ktorý po zmene pôsobí upratane a elegantne. Pomník totiž po novom zdobí umelá tráva a veľká socha ležiaceho anjela. Treba však povedať, že nejde o prvú zmenu na hrobe slovenkého velikána - pred rokmi rodina nechala upraviť aj náhrobok.
Pozrite, ako to tam teraz vyzerá!
