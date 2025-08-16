Dostala sa do PROBLÉMOV! Po zdravotných ťažkostiach ĎALŠIA RANA: Po Gottovej idú úrady

PRAHA - Vdova Ivana Gottová (49) sa po boji so zdravím dostáva do ďalšej nepríjemnej situácie! Úrady sa pustili do jej vily na Bertramke, kde prežil Karel Gott (†80) svoje posledné roky. Namiesto toho, aby sa dom stal múzeom a uctil pamiatku legendárneho speváka, sa Gottová ocitá v problémoch.
Katastrálny úrad totiž prišiel na nezrovnalosti medzi skutočným stavom budovy na adrese Nad Bertramkou 18 a údajmi v katastrálnej mape. Ako píše český denník Aha! Tento problém sa týka samotnej vily aj pozemku pod ňou. Aj keď konanie ešte prebieha, je jasné, že Ivana bude musieť čeliť ďalším ťažkostiam s úradmi.
Vila na Bertramke však nemá len svoju osobnú hodnotu – jej história je bohatá a plná zaujímavých zvratov. Karel Gott zdedil túto nehnuteľnosť po svojich rodičoch Karlovi (†71) a Marii (†66) Gottových. Tí ju v roku 1974 získali výmenou za bungalov v Strašniciach, ktorý predali vtedajšiemu generálnemu riaditeľovi Vodných stavieb Praha, neskoršiemu ministrovi stavebníctva ČSSR Karolovi Polákovi. V zmluve je uvedené, že výmena prebehla za sumu 951 600 Kčs v prípade bungalovu a vila na Bertramke bola ohodnotená na 415 560 Kčs. Rozdiel medzi cenami oboch nehnuteľností bol Gottovcom zaplatený.
Ivana sa tak po smrti manžela Karla ocitá v strede administratívnej búrky, ktorá môže ovplyvniť aj jej plány s bývalým domom slávneho speváka. Aké budú ďalšie kroky úradov a či sa múzeum predsa len uskutoční, to sa ukáže v najbližších mesiacoch. Isté však je, že po zdravotných problémoch sa Ivana musí vyrovnávať aj s týmto nepríjemným problémom.
