Ivana Gottová zmizla z očí verejnosti: Vážna choroba?! Čo sa to deje s vdovou po maestrovi...

PRAHA - Akoby sa po nej zľahla zem! Vdova po spevákovi Karlovi Gottovi (†80), Ivana, sa už od júla vyhýba očiam verejnosti. Čoraz častejšie a hlasnejšie sa hovorí o jej zdravotných ťažkostiach. Do karát týmto informáciám nahráva aj fakt, že sa Gottová po prvýkrát nezúčastnila na odovzdávaní cien Český slávik. Jej miesto na galavečere zostalo tak po prvý raz úplne prázdne...
Problémy sa začali už v lete, keď Ivana oznámila, že zo zdravotných a osobných dôvodov zastavuje projekt spomienkového múzea Villa Gott, ktorý bol jej srdcovou záležitosťou. Projekt mal otvoriť verejnosti svet Karla Gotta a bol budovaný niekoľko rokov.
„Snáď mi odpustíte, že po mnohých rokoch náročnej a intenzívnej práce, ktorú som Karlovým projektom venovala, sa teraz musím venovať sebe a svojmu zdraviu. Dúfam, že pochopíte, prečo som sa tak rozhodla," povedala vtedy vdova po maestrovi. Jej náhle odstúpenie mnohých prekvapilo a v zákulisí sa začali šíriť špekulácie, že zdravotné ťažkosti sú vážnejšie, než vdova priznáva.
Organizátori Slávika pritom Ivane dopredu oznámili, že v priamom prenose vystúpi Kristián Šebek – spevák, ktorého farba hlasu pripomína práve božského Káju. Ivana jeho účasť odsúhlasila a podľa ľudí z tímu ocenila, že Šebek udržiava Gottove piesne živé.
Keď Šebek po boku Drupiho zaspieval hit Je jaká je, publikum šialene tlieskalo – no Ivana si tento moment nechala ujsť. „Kvôli chorobe se ospravedlnila z tohtoročného Slávika, slušne poďakovala,“ povedal pre český denník Blesk zdroj zo zákulisia galavečera. O konkrétnej diagnóze nepadlo ani slovo... Neoficiálne sa však šepká o dlhodobej únave a potrebe „zabrzdiť“ po rokoch vysokého pracovného nasadenia.
