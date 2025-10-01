Nesmrteľné hity Karla Gotta (†80): Ktorý z nich bol populárny v roku vášho narodenia?

PRAHA – Dnes si pripomíname už šesť rokov od odchodu legendy českej hudby, maestra Karla Gotta (†80), ktorý si stále zachováva nezmazateľné miesto v našich srdciach.
Nezabúdame na jeho jedinečnú láskavosť, ale ani na nádherné piesne, ktoré nás sprevádzali celým životom. Pamätáte si všetky jeho hity? Karel Gott odštartoval svoju kariéru v roku 1963 a od tej doby sa stal neúnavným producentom hitov, ktoré sa stali súčasťou hudobnej histórie, píše český Blesk. Tieto piesne, ktoré prežili desaťročia, sú stále živé a dnes ich spievajú zástupcovia viacerých generácií. Ktorá z jeho skladieb vás oslovila v roku, keď ste sa narodili? Pripomeňme si Karla Gotta...
1963
Rok 1963 priniesol Gottov prvý hit: Oči sněhem zaváté. Jeho úspech potvrdzuje aj to, že v tomto roku po prvýkrát vyhral v ankete Zlatý slávik.
1964
Pieseň Adresát neznámý si Karel vypožičal od Beatles, pôvodným názvom songu je From Me To You. V roku 1964 ju nahral s kapelou Olympic a uspela aj u českého publika.
1965
Kto by nepoznal Gottov Trezor? Pieseň zložil Ladislav Štaidl a mladšie ročníky ju poznajú aj vďaka filmu Pelíšky.
1966
Dám dělovou rááánu, bum, bum, bum... Áno, to bol hit roku 1966. Autori piesne sú Ladislav a Jiří Štaidl.
1967
Hitom roku 1967 bola pieseň C´est La Vie. Zložil ju Jaroslav Klempíř a otextoval Jiří Štaidl.
1968
Lady Carneval. Za pravdepodobne najväčším hitom Karla Gotta stojí skladateľ Karel Svoboda a textár Jiří Štaidl a vraj pieseň zložili za necelých desať minút pri popíjaní alkoholu. Karel totiž potreboval pieseň, s ktorou by mohol súťažiť vtedy na festivale v Rio de Janeiro. So skladbou zožal veľký úspech a získal prvé miesto!
1969
Za piesňou Láska bláznivá z roku 1969 stojí opäť duo Karel Svoboda a Jiří Štaidl. Zaznela v televíznej relácii Píseň pro Maracaná.
1970
Hit roka 1970 bol Hej, hej, baby. Pamätáte si na chytľavú melódiu?
Hej hej bejby já už vím nejsem vůbec pánem svým
blázním dál ač jsem se smál jó hej hej bejby
Hej hej bejby bejby mý ztrácím soud i soukromí
čím víc dál jsem bláznů král jó hej hej bejby...