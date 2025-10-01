Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Nesmrteľné hity Karla Gotta (†80): Ktorý z nich bol populárny v roku vášho narodenia?

Karel Gott (†80) Zobraziť galériu (21)
Karel Gott (†80) (Zdroj: SITA)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

PRAHA – Dnes si pripomíname už šesť rokov od odchodu legendy českej hudby, maestra Karla Gotta (†80), ktorý si stále zachováva nezmazateľné miesto v našich srdciach.

Nezabúdame na jeho jedinečnú láskavosť, ale ani na nádherné piesne, ktoré nás sprevádzali celým životom. Pamätáte si všetky jeho hity? Karel Gott odštartoval svoju kariéru v roku 1963 a od tej doby sa stal neúnavným producentom hitov, ktoré sa stali súčasťou hudobnej histórie, píše český Blesk. Tieto piesne, ktoré prežili desaťročia, sú stále živé a dnes ich spievajú zástupcovia viacerých generácií. Ktorá z jeho skladieb vás oslovila v roku, keď ste sa narodili? Pripomeňme si Karla Gotta...

1963
Rok 1963 priniesol Gottov prvý hit: Oči sněhem zaváté. Jeho úspech potvrdzuje aj to, že v tomto roku po prvýkrát vyhral v ankete Zlatý slávik.

1964
Pieseň Adresát neznámý si Karel vypožičal od Beatles, pôvodným názvom songu je From Me To You. V roku 1964 ju nahral s kapelou Olympic a uspela aj u českého publika.

1965
Kto by nepoznal Gottov Trezor? Pieseň zložil Ladislav Štaidl a mladšie ročníky ju poznajú aj vďaka filmu Pelíšky.

1966
Dám dělovou rááánu, bum, bum, bum... Áno, to bol hit roku 1966. Autori piesne sú Ladislav a Jiří Štaidl.

1967
Hitom roku 1967 bola pieseň C´est La Vie. Zložil ju Jaroslav Klempíř a otextoval Jiří Štaidl.

1968
Lady Carneval. Za pravdepodobne najväčším hitom Karla Gotta stojí skladateľ Karel Svoboda a textár Jiří Štaidl a vraj pieseň zložili za necelých desať minút pri popíjaní alkoholu. Karel totiž potreboval pieseň, s ktorou by mohol súťažiť vtedy na festivale v Rio de Janeiro. So skladbou zožal veľký úspech a získal prvé miesto!

1969
Za piesňou Láska bláznivá z roku 1969 stojí opäť duo Karel Svoboda a Jiří Štaidl. Zaznela v televíznej relácii Píseň pro Maracaná.

1970
Hit roka 1970 bol Hej, hej, baby. Pamätáte si na chytľavú melódiu?

Hej hej bejby já už vím nejsem vůbec pánem svým
blázním dál ač jsem se smál jó hej hej bejby
Hej hej bejby bejby mý ztrácím soud i soukromí
čím víc dál jsem bláznů král jó hej hej bejby...

Pokračovanie článku
Viac o téme: PiesneKarel Gott
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Karel Gott sa mal
TAJOMSTVO Karla Gotta (†80) po 45 rokoch vyzradené: Mal STRACH z Duchoňa (†35)!
Domáci prominenti
Dostala sa do PROBLÉMOV!
Dostala sa do PROBLÉMOV! Po zdravotných ťažkostiach ĎALŠIA RANA: Po Gottovej idú úrady
Domáci prominenti
ŠOKUJÚCE rozhodnutie Ivany Gottovej:
ŠOKUJÚCE rozhodnutie Ivany Gottovej: STOPLA projekt Villa Gott! A toto je dôvod
Domáci prominenti
FOTO Gottova dcéra sa vrátila
Gottova dcéra sa vrátila na Instagram! Charlotte ako BOHYŇA: V červených šatách VYRAZILA DYCH
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slovana Vladimír Weiss st. pred zápasom so Štrasburgom: Verím, že sa trafím do zostavy, ktorá bude veľa behať
Tréner Slovana Vladimír Weiss st. pred zápasom so Štrasburgom: Verím, že sa trafím do zostavy, ktorá bude veľa behať
Futbal
Vladimír Weiss st. pred zápasom s RC Štrasburg: Modernému futbalu sa musíme priblížiť
Vladimír Weiss st. pred zápasom s RC Štrasburg: Modernému futbalu sa musíme priblížiť
Futbal
Brankár Slovana Dominik Takáč: Tešíme sa na ďalší európsky večer
Brankár Slovana Dominik Takáč: Tešíme sa na ďalší európsky večer
Futbal

Domáce správy

FOTO Parlament rieši zákaz energetických
Parlament rieši zákaz energetických nápojov: Szalay vysmial Ferenčáka, tú dôvodovú správu písal ChatGPT?
Domáce
Nariadenie o energopomoci by
Nariadenie o energopomoci by mala vláda schváliť o niekoľko týždňov, uviedla Saková
Domáce
Vládny špeciál znova v
Vládny špeciál znova v hlavnej úlohe: Taraba zobral do Bruselu známeho influencera! Srandičky na palube
Domáce
Peľová sezóna na Slovensku sa končí: V ovzduší už len nízke koncentrácie alergénov
Peľová sezóna na Slovensku sa končí: V ovzduší už len nízke koncentrácie alergénov
Regióny

Zahraničné

V Berlíne zatkli troch
V Berlíne zatkli troch predpokladaných členov Hamasu: Chystali útok
Zahraničné
Donald Trump
Trump podpísal nariadenie: USA ponúkli Kataru bezpečnostné záruky
Zahraničné
V Bronxe sa zrútila
V Bronxe sa zrútila časť obytného výškového domu! TOTO sa stalo
Zahraničné
Obrovské nešťastie! Zrútil sa
Obrovské nešťastie! Zrútil sa rozostavaný kostol v Etiópii, najmenej 36 ľudí je mŕtvych
Zahraničné

Prominenti

Nesmrteľné hity Karla Gotta
Nesmrteľné hity Karla Gotta (†80): Ktorý z nich bol populárny v roku vášho narodenia?
Domáci prominenti
Premiéra filmu Franz: Loj
Premiéra filmu Franz: Loj a Kanócz ako ZAMILOVANÉ hrdličky a... Hviezdu z Dunaja NESPOZNÁTE!
Domáci prominenti
Selena Gomez sa VYDALA:
Selena Gomez sa VYDALA: PRVÉ FOTO zo svadobnej hostiny!
Zahraniční prominenti
Viktor Vincze
REAKCIA Vinczeho na konanie STVR: Takto to vidí exmoderátor!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vyskočil vám tlak a
Vyskočil vám tlak a lieky nezaberajú? TAKTO si s ním poradíte inými spôsobmi
vysetrenie.sk
Pokus o lúpež v
Šokujúce VIDEO: Žene zviazali ruky a chceli ju olúpiť! Zachránila ju odvaha, visela z idúceho auta
Zaujímavosti
FOTO Bizarný systém v Číne.
Absurdná novinka v Číne: Chcete toaletný papier? Najprv si pozrite reklamu, inak máte smolu!
Zaujímavosti
Fascinujú zistenie o Pompejach:
Fascinujú zistenie o Pompejach: Mesto žilo aj po zničujúcej erupcii Vezuvu
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Pivo, ktoré milujú aj Slováci: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru
Domáce
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce

Ekonomika

Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!

Šport

FC Košice – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos z dohrávky 2. kola Niké ligy
FC Košice – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos z dohrávky 2. kola Niké ligy
Niké liga
VIDEO Žiadny zanďour, ale odvážny výkon: Weiss volá do boja pred prvým zápasom Slovana v KL
VIDEO Žiadny zanďour, ale odvážny výkon: Weiss volá do boja pred prvým zápasom Slovana v KL
Konferenčná liga
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Ostatné
Extraliga v pohybe: Trénerské zemetrasenia, vzlet Nitry a mladá krv Slovana žiari namiesto drahého Fína
Extraliga v pohybe: Trénerské zemetrasenia, vzlet Nitry a mladá krv Slovana žiari namiesto drahého Fína
Tipsport liga

Auto-moto

Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Vzťahy na pracovisku
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Motivácia a produktivita
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
KarieraInfo.sk
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Som študent

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Rady a tipy
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Koláče a torty

Technológie

Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Android
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Veda a výskum
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Armádne technológie
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
Bezpečnosť

Bývanie

Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!

Pre kutilov

Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Partnerské vzťahy
Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Parlament rieši zákaz energetických
Domáce
Parlament rieši zákaz energetických nápojov: Szalay vysmial Ferenčáka, tú dôvodovú správu písal ChatGPT?
Vládny špeciál znova v
Domáce
Vládny špeciál znova v hlavnej úlohe: Taraba zobral do Bruselu známeho influencera! Srandičky na palube
Matovič je terčom posmechu:
Domáce
Matovič je terčom posmechu: Známy influencer si z neho urobil srandu a sparodoval známu scénku
Mette Frederiksenová
Zahraničné
Krajina EÚ je v pohotovosti: Vyhlásila oranžový stupeň hrozby! Obáva sa nebezpečných útokov

Ďalšie zo Zoznamu