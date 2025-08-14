Promi pár priznal ROZCHOD: Ľudia im to NEVERIA... Je to len PARÓDIA!

PRAHA - Po Karolíne a Rasťovi oznámila rozchod ďalšia promi dvojica. Ľudia im to ale neveria. Myslia si, že je to paródia práve na krach vzťahu víťazov Ruže.
L-U-C-Y sa zviditeľnila najprv v šou Ruža pre nevestu a neskôr zavítala na markizácky statok. Aj keď sa jej v prvej menovanej relácii lásku nájsť nepodarilo, v realite nezaháľala a v decembri minulého roka sa pochválila frajerom. Preskočila medzi nimi iskra a blondínka sa do neho zaľúbila. Reč je o Samuelovi, s ktorým na Instagrame tvorila zábavný kontent.
Farmárka L-U-C-Y nie je jedinou hviezdou rodiny: Sestra je európska ŠAMPIÓNKA... Je jej úplný opak!
Všetci si mysleli, že Lucy našla toho pravého, a preto bolo pre ich fanúšikov veľkým prekvapením, keď včera oznámili rozchod. „Je koniec. S Bambim už netvoríme pár. Prosím, nehľadajte za tým dôvody... tie poznáme najlepšie len my dvaja. Stalo sa... Ideme ďalej, každý svojou cestou," napísala Lucy na sociálnej sieti. „Odpustiť a ísť ďalej, aj keď už každý svojou cestou. Verím, že sme natoľko dospelí, že sa nepotrebujeme hnevať ani byť urazení jeden na druhého. Bambi, som rada, že som ťa spoznala," odkázala mu.
Ľudia im to ale neveria. Myslia si totiž, že týmto príspevkom reagovali na rozchod víťazov Ruže Karolíny a Rasťa. „Ja neviem, tomuto nejak neverím," či „Toto vyzerá ako odkaz na to, že sa rozišiel "promo" pár Rasťo a Karolína," zhodujú sa ľudia v komentároch. Iní im zase rozchod veria. „To už vieme asi týždeň, odkedy je alfasamec znovu na zoznamkách," napísala istá žena. Kráska však reagovala aj na dohady o tom, že je to paródia.
„Neni to žiadna paródia a ani sme sa nedohodli s Karolínou. S Bambim sme sa nerozišli dnes. Dnes som to len oficiálne zverejnila. Boli ste pri nás od začiatku nášho vzťahu a náš vzťah bol verejný. Myslím si, že je férové podeliť sa s vami aj o zlomené srdce. Stalo sa, ide sa ďalej," dodala.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%