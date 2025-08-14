OBROVSKÝ strach známej Slovenky: Zlé prognózy v tehotenstve... Už má výsledky!

BRATISLAVA - Martina Grešová, bývalá finalistka Miss Universe a úspešná módna návrhárka, prežíva počas druhého tehotenstva jedno z najnáročnejších období svojho života. Na sociálnych sieťach priznala, že posledné týždne strávila behaním po nemocniciach a čakaním na dôležité výsledky testov.
Martina Grešová sa dostala do povedomia verejnosti vďaka Miss Universe v roku 2012. Neskôr sa z nej stala módna návrhárka a v roku 2022 sa jej totálne zmenil život. Zaľúbila sa do Čecha Kryštofa a hneď aj otehotnela. Už 2 roky je mamou dcérky Aničky. V júli tohto roka však oznámili radostnú novinku – rodinka sa im opäť rozrastie. Martina nosí pod srdcom druhé dieťa. Často však začala chodiť na Slovensko a na sociálnu sieť pridávala zábery z nemocníc.
Jej sledovatelia si všimli, že asi niečo nie je v poriadku, no Martina neupresnila, čo sa deje. Až teraz... „Posledné týždne boli pre mňa jednou z najnáročnejších skúšok v živote – najprv začiatok tehotenstva fyzicky a potom hlavne psychicky. Nie všetko zo súkromných bojov je vidieť navonok a každý si nesie svoje. O to viac si vážim každú jednu správu, srdiečko, myšlienku, modlitbu… všetky vaše povzbudenia, slová nádeje a zdieľané príbehy. Cítila som, že v tom nie som sama. Ani netušíte, ako mi vaše správy pomohli," začala na úvod.
„Ďakujem z celého srdca, že ste pri mne stáli – aj bez toho, aby ste vedeli, s čím presne zápasím. Dnes už viem, že to dopadlo dobre. Nekonečné testy a ešte dlhšie čakanie na výsledky. Dookola. Aj keď v medicíne nič nie je na 100 %, ako mi doktori prizvukujú. No všetko aktuálne zistiteľné, je vraj dobré. No ja si počkám dokiaľ budem držať svoje zdravé dieťatko reálne v náručí," dodala.
„Objímam každého, kto práve prechádza niečím ťažkým. Aj keď sa to možno navonok nezdá – nie ste v tom sami," odkázala svojim fanúšičkám. Aj keď neuviedla presne o aké testy ide, v komentároch začali ľudia písať rôzne dohady. „Tipla by som si odber plodovej vody kvôli riziku Downovho syndrómu," napísala istá žena.