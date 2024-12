Veľká novinka L-U-C-Y z Farmy: Má FRAJERA... A Hrako to nie je!

Lucy Michalička (25) (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Lucy Michalička (25) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka rovno dvom televíznym projektom. Najprv svoju lásku hľadala v šou Ruža pre nevestu a napokon sa rozhodla vyskúšať svoje limity v projekte Farma. Tam už dnes večer zabojuje o svoju účasť vo veľkom finále. No to nie je jej jediná novinka - má totiž frajera. A Hrako to nie je!

Lucy na markizácku Farmu prišla v čase, kedy bola hra už v plnom prúde - šou totiž narušila ako banditka. Spolu s ňou na statok prišli aj Norbert Waldhauser, Michaela Budayová a Roman Hraňo alias Hrako. Práve k poslednému zo spomínaných mala blondínka v šou najbližšie. Dokonca vzniklo podozrenie, že by medzi nimi mohlo byť niečo viac, ako len kamarátstvo.

To však dvojica po natáčaní uviedla na správnu mieru, zdôraznili, že sú len kamaráti. A aktuálne Lucy v rozhovore pre markiza.sk prezradila, že má už aj svojho čarovného princa. „Mám frajera, je to dosť čerstvé, ale som šťastne zamilovaná a dúfam, že to s ním vydrží čo najdlhšie, pretože ho naozaj mám rada, naozaj ho ľúbim a dáva mi to, s čím som sa ešte nestretla, a to je láska,“ priznala.

(Zdroj: Tv Markíza)

A priblížila aj to, ako sa spoznali. „Ono to bolo tak, že som bola v Bratislave, po škole a chcela som si ísť zabehať, ale nemala som ísť k s kým, ani som to tu veľmi nepoznala, tak som dala na Instagram storku, že kto si chce ísť zabehať zľahka 5 kilometrov a on mi na tú storku odpísal a sme išli spolu behať,“ opísala osudný moment plavovláska. A hneď to medzi nimi zafungovalo.

„Bol zábavný, super, preskočila iskra, začali sme spolu randiť a už je to v takom štádiu, že naozaj sme spolu. A čo je také srandovné, tak ako sme boli behať, tak hneď na to dostal chlapec zápal priedušiek. Ale on mi potom povedal, že to stálo za to a je naozaj rád, že ma stretol a že sme sa nejako našli,“ dodala. Gratulujeme!

(Zdroj: Tv Markíza)