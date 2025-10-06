Lucy z Farmy SKLAMANÁ zo svojho EX: Verejne ju VYSMIAL... Toto dospelý chlap neurobí!

BRATISLAVA - Lucy Michalička si prechádza náročným životným obdobím. V auguste odhalila, že sa rozišla s priateľom Samuelom Galovičom. A hoci sa spočiatku zdalo, že išli od seba v dobrom, aktuálne je už všetko inak. EX blondínke verejne naložil... A ona neskrýva sklamanie!
Lucy Michalička sa do povedomia verejnosti dostala vďaka rovno dvom televíznym projektom. Najprv sa objavila v Ruži pre nevestu a hneď potom zahviezdila na Farme. Na televíznych obrazovkách svoju lásku nenašla, šťastie sa na ňu usmialo až po návrate do bežného života. A zdalo sa, že našla svoju spriaznenú dušu... V auguste však dvojica oznámila rozchod.
„Je koniec. S Bambim už netvoríme pár. Prosím, nehľadajte za tým dôvody... tie poznáme najlepšie len my dvaja. Stalo sa... Ideme ďalej, každý svojou cestou,“ napísala vtedy plavovláska na sociálnu sieť. „Odpustiť a ísť ďalej, aj keď už každý svojou cestou. Verím, že sme natoľko dospelí, že sa nepotrebujeme hnevať ani byť urazení jeden na druhého. Bambi, som rada, že som ťa spoznala,“ odkázala bývalému.
No zdá sa, že jej ex má na vec iný názor. Uplynulo len niečo vyše mesiaca a Samuel si na sociálnej sieti Instagram do svojej bývalej lásky verejne kopol. Nepáčilo sa mu, že sa Lucy pozastavovala nad tým, že niektoré 15-16-ročné dievčatá majú životný sen dostať sa do reality šou Ruža pre nevestu. „To je maximálna miera pokrytectva, aby niekto, kto sám bol účastník, dobrovoľne, Ruže pre nevestu, tvrdil druhým ľuďom, aby nešli do šou Ruža pre nevestu,“ zverejnil video.
Tým však uškodil predovšetkým sebe. Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť komentáre, ktoré si Lucy zastávali. Sledujúcim sa nepáči, že sa na svojej bývalej priživuje tým, že ju verejne zosmiešňuje. „Kámo, veď jej to napíš do SMS-ky a nerob si na nej čísla,“ napísal Jakub Petraník. A pridali sa ďalší: „Aj keby čokoľvek, negatívne verejne hovoriť na ex je fakt prízemné.“
A napokon zareagovala aj samotná Lucy, ktorá neskrývala sklamanie. Takéto niečo od svojho ex nečakala. „Nikdy, NIKDY, je pod moju úroveň, nahrať video na ex. Na človeka, ktorého som milovala, nech by sa dialo čokoľvek. Nah, nerobí sa to... A už vôbec toto nerobí dospelý chlap. Ja som na neho nikdy nepovedala nič zlé, aj keď mohla som... Mala som priestor, volali ma do podcastov, pýtali sa média ALE proste NIE! Nemám za potreby. A už vôbec nie kvôli číslam. Som z toho smutná, že toto dokázal urobiť práve mne,“ vyjadrila sa plavovláska.
A na záver dodala veľavravne: „Ak ublížiš dobrému človeku, on ti neublíži, ale stratíš ho... A to ublíži tebe.“
