NOVÉ telo slovenskej speváčky: NADVÁHE dala ZBOHOM a teraz... Trpké priznanie po rokoch!

Anabela Mollová súťažila v relácii Milujem Slovensko
Anabela Mollová súťažila v relácii Milujem Slovensko
BRATISLAVA - Po rokoch mlčania priznala pravdu! Speváčka skupiny Fragile Anabela Mollová síce roky pôsobila spokojne, no v skutočnosti so svojou postavou bojovala a nebola so sebou zmierená. Až radikálna zmena životného štýlu, výrazné chudnutie a prijatie „nového tela“ jej priniesli pocit, ktorý dovtedy nepoznala – skutočné sebavedomie a radosť zo seba samej.

Speváčka zo skupiny Fragile, Anabela Mollová, sa pred pár rokmi rozhodla zatočiť s kilami navyše. Začala sa viac hýbať a upravila aj stravu. Ručička na váhe postupom čase začala klesať a z roka na rok chudla viac a viac. Až sa to vyšplhalo na niečo cez 40 kilogramov. Vo svojom novom tele je teraz naozaj šťastná. Aj keď sa tvárila v minulosti spokojne, so svojou postavou vtedy ale vyrovnaná nebola.

„4 roky dozadu. Vždy som sa tvárila, že som s mojou nadváhou vysporiadaná a v pohode a pritom to tak nikdy nebolo," napísala k záberu z dávnych čias. „Vždy som si strašne chcela obliecť len modré rifle a biele tričko, ale nedalo sa. Nosila som len veci, ktoré boli dostatočne dlhé a veľké, aby ma pozakrývali. Tak si teraz tieto outfity strašne užívam," napísala k fotografii, na ktorej má spomínaný outfit a veľmi jej to sekne. 

 (Zdroj: Instagram AM)

„Je to už tretí rok v mojom novom tele. Nie je dokonalé, no milujem ho a ďakujem mu. Čím som staršia, tým viac si uvedomujem, ako veľmi sa chcem oň starať a byť k nemu láskavá," dodala. Minulú zimu speváčka ukázala, ako vyzerá jej reálne telo bez akýchkoľvek úprav či filtrov.„Nikdy v živote by som neverila, že budem schopná verejne hovoriť o takýchto intímnych veciach a už vôbec, že pridám na internet fotku, kde veľmi vidno to, čo skrývame..." napísala vtedy.

 (Zdroj: Instagram AM)

„Mám na tele miesta, kde mi ostalo po schudnutí dosť kože. Hlavne na bruchu a vnútorných stehnách. Veľa cvičím a aj posilňujem, a preto sa to stále jemne mení a zlepšuje. Urcite tomuto celému dopomohol aj môj vek a to, že je moja koža ešte relatívne elastická. Samozrejme, sú miesta, kde je to viditeľné," pokračovala. „Trápi ma táto koža? Nie. Som môjmu telu strašne vdačná za to, že so mnou zvládlo celú túto premenu, že mi dalo šancu dopriať mu lepšie zdravie. Som zdravá, fit a cítim sa skvele. Moje telo milujem (naozaj ho milujem) a tá koža mi vždy len pripomenie čím som prešla, aby som náhodou nezabudla," dodala.

