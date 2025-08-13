JOJka zabojuje proti Markíze jej zbraňami: Proti obľúbenému Dunaju nasadí ostrieľanú Vinczeovú!

BRATISLAVA – Boj o diváka naberá na intenzite! Adela Vinczeová, dlhoročná tvár Markízy, sa po peripetiách so svojím manželom Viktorom Vinczem rozlúčila so žltomodrou televíziou a už v septembri sa objaví na obrazovkách JOJky. A to nie je všetko! Televízia na Kolibe sa rozhodla nasadiť Vinczeovú priamo proti markizáckemu seriálovému hitu Dunaj, k vašim službám.
JOJka už na jeseň spúšťa svoju novú verziu obľúbenej šou Dobre vedieť, ktorá po rokoch opúšťa Markízu a presúva sa na konkurenčnú obrazovku. Adela Vinczeová sa vo vynovenej verzii šou objaví ako hosť, čo je pre televíziu na Kolibe silný ťah na získanie pozornosti divákov. A čo je ešte zaujímavejšie – Dobre vedieť sa postaví proti najväčšiemu hitu Markízy – seriálu Dunaj, k vašim službám, ktorý rok čo rok získava vysokú divácku priazeň. JOJka sa tak rozhodla zabojovať proti Markíze jej vlastnými zbraňami – zobrala jej jeden z najväčších moderátorských trumfov a nasadila ho práve proti obľúbenému seriálu. Táto strategická voľba má ambíciu zabojovať o prvenstvo.
Dobre vedieť na JOJ odštartuje už 4. septembra a bude sa vysielať každý štvrtok o 20:40. Moderátorom šou zostáva Rasťo Sokol, ktorý divákov bude sprevádzať zábavnými otázkami a súťažami. Novými kapitánmi sa stanú Zuzana Kubovčíková Šebová a Juraj Loj, ktorí budú viesť svoje tímy. A samozrejme, diváci sa môžu tešiť na množstvo známych osobností, medzi ktorými bude aj Adela Vinczeová, ktorá sa rozhodla opäť ukázať svoje charizmu a šarm, či Martin Nikodým.
Televízia na Kolibe sa rozhodla dať priestor aj Nikodýmovi, ktorý v jesennej štruktúre uvedie obľúbenú zábavnú šou Milujem Slovensko, ktorá taktiež zamieri na JOJ. Tento televízny duel bude naozaj napínavý. JOJka totiž vsadila na odlišný žáner, ktorý chce zabojovať proti populárnemu Dunaju s úplne novou energiou a vynoveným obsadením. Adela Vinczeová sa tak stane kľúčovým hráčom, ktorý môže JOJ pomôcť získať divácke sympatie a vyrovnať sa s monopolom Markízy v tejto sezóne. Televízny súboj začína a my sa nevieme dočkať, kto z neho vyjde ako víťaz!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%