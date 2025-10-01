STVR stopla rozhovor Vinczeovcov, známe tváre sa ozývajú: Adela a Viktor, STOJÍME pri vás!

Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

BRATISLAVA – Relácia Trochu inak s Adelou zažila najväčší škandál za celé svoje fungovanie. Rozhovor Adely Vinczeovej s jej manželom Viktorom Vinczem sa do vysielania jednoducho nedostane. Verejnoprávna televízia sa rozhodla neodvysielať ho. Tento krok pekne vytočil známe tváre slovenského šoubiznisu, ktoré zaujali jasný postoj.

Adela si Viktora pozvala do kresla ešte v septembri a fanúšikov vyzvala, aby jej posielali otázky, na ktoré by sa ho mala spýtať. Epizóda sa nakrútila 13. septembra v bratislavskom Divadle L+S a všetko bolo pripravené na vysielanie. Lenže pár dní pred premiérou prišiel rázny krok – STVR oznámila, že diel sa na Dvojke neobjaví. V jesennej sezóne STVR prinesie aj nové epizódy relácie Trochu inak s Adelou. Ako sme už avizovali, Viktor Vincze sa v predmetnej epizóde neobjaví. Ako verejnoprávny vysielateľ vnímame aj širší kontext a rozhodli sme sa, že tento hosť v aktuálnej sezóne nebude súčasťou relácie. Rozhodnutie nezaradiť Viktora Vinczeho do relácie Trochu inak bolo producentom oznámené ešte pred samotným nakrúcaním. Toto rozhodnutie nesúvisí s obsahom relácie ani s charakterom pripravovaného rozhovoru, ale výlučne s tým, že považujeme za nevhodné, aby verejnoprávne médium dávalo priestor bývalému moderátorovi komerčnej televízie v čase, keď je stále spájaný s citlivými témami spravodajstva. STVR ako verejnoprávne médium si nemôže dovoliť nechať sa vtiahnuť do politických bojov komerčnej televízie a jej bývalého zamestnanca. V tomto kontexte je Viktor Vincze momentálne vnímaný. Sme v napätej dobe, pokiaľ ide o nastavenie médií a dôveru verejnosti v ich nestrannosť. Práve preto by bolo maximálne neprofesionálne, aby sa pán Vincze pokúšal hľadať voľný mediálny priestor na vlastnú prezentáciu cez verejnoprávne vysielanie,“ znie celé stanovisko televízie. 

Moderátorka a producent Daniel Rabina neskrývali rozčarovanie. „Rozhodnutie STVR neodvysielať rozhovor s Viktorom sme zobrali na vedomie, no nemôžeme sa s ním stotožniť. Je to prvý raz za 13 rokov relácie, čo nám hosťa neodvysielajú, a to bez jasnejšieho vysvetlenia,“ uviedli. Podľa nich šlo o odľahčený rozhovor bez citlivých tém. „Ak je širším kontextom to, že sa Viktor postavil za zachovanie princípov novinárskej práce, je zarážajúce, že je to pre STVR problém,“ dodali.


Na stranu Vinczeovcov sa okamžite postavili známe osobnosti a pod ich príspevkami sa spustila lavína podpory.

Zora Czoborová
„Však oni raz odídu... We love you.“

Sajfa
„Držím vám palce! Môžem vám zodpovedne povedať, že Trochu inak so Sajfom dopredu a rázne odmietnem!“

Martin Nikodým
„Veľmi čudné obdobie nastalo v tom našom televízore. Komunikácia je zlá a dejú sa čudné veci. A ako to vyzerá, budú sa diať ďalšie."

Kristína Tormová
„...viem ako sa cítite.“

Babsy Heriban
„Držte sa, verím, že táto nezmyselná cenzúra čoskoro skončí.“

Jakub Petraník
„Cenzúre sa treba postaviť čelom.“

Evelyn
„Toto je totálne šialenstvo.“

Karin Haydu
„Žeby nám opäť nastavili časy politicko-umeleckej cenzúry? Držím vám palce.“

Iva Pazderková
„Bože, Adelka, to je desivé. Myslím na vás a verím, že si čoskoro vybojujete späť kompletnú slobodu.“

Verejnosť je pobúrená a fanúšikovia relácie sa pýtajú, či sa na Slovensko naozaj vracajú časy, keď sa rozhodovalo, kto môže a kto nemôže byť v televízii. Adela a Viktor zatiaľ zvažujú ďalšie kroky a jasne hovoria, že problém nie je v obsahu rozhovoru, ale v princípe. „Vracia sa doba, kedy niekto rozhoduje, kto môže alebo nemôže byť vo vysielaní,“ odkázali na záver.


