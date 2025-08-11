Pondelok11. august 2025, meniny má Zuzana, zajtra Darina, Dárius, Dária

Rodičia Adely Vinczeovej oslavujú 56 rokov spolu! Otec Jozef Banáš: Ako som spoznal tvoju matku?

Jozef a Mária Banášovci s dcérou Adelou Zobraziť galériu (22)
Jozef a Mária Banášovci s dcérou Adelou (Zdroj: PR)
BRATISLAVA - Rodičia moderátorky Adely Vinczeovej oslávili 56 rokov spoločného života. Pri tejto príležitosti sa spisovateľ Jozef Banáš podelil o príbeh, ako spoznal svoju životnú lásku.

Všetko to začalo ešte v auguste 1969, keď sa Jozef rozlúčil so svojím kamarátom Thomasom v Nemecku a sľúbil mu, že o rok príde do Bratislavy. No hranice sa uzavreli a priateľ sa na Slovensko dostal až o tridsaťsedem rokov. Po návrate sa Jozef stal vedúcim medzinárodného študentského tábora na Spišskom hrade. „Bolo tam asi tridsať zahraničných študentov a tri Slovenky. A tá posledná prišla 11. augusta,“ spomína Jozef na osudové stretnutie. Vtedy mal len niečo cez dvadsať rokov, vlasy ako Ringo Starr a cigaretu v ústach. Na úplne obyčajné leto, plné nových skúseností, však nikdy nezabudne.

V ten deň vystúpila z ojazdeného auta Máriina mama, ktorá hľadala „riadneho vedúceho tábora“. Jozef si z toho nič nerobil a len s úsmevom odpovedal: „Ja som vedúci.“ Po chvíli váhania zavolala k autu: „Mária, poď sem... Priviezla som vám do tábora dcéru...“ Jozef pohotovo zareagoval: „Výborne, čakali sme už len na ňu,“ vyhŕkol. „Tak teda, dávajte mi na ňu pozor,“ rozlúčila sa pani so slzami na krajíčku. A práve to bol začiatok ich príbehu, ktorý trvá už 56 rokov.

Jozef Banáš s manželkou Máriou oslavujú 56 rokov spoločného života.
Zobraziť galériu (22)
Jozef Banáš s manželkou Máriou oslavujú 56 rokov spoločného života.  (Zdroj: Facebook)

„Mária nemala ešte sedemnásť, tak som na ňu začal dávať pozor. A dávam dodnes,“ spomína Jozef s láskou. Po troch rokoch, v ktorých sa ich vzťah prehĺbil, sa vzali. A dnes, po 56 rokoch, stále znie táto otázka: „Ako si to so mnou vydržala...?“ Jozef k tomu dodáva: „Ľúbiš ma? Prikyvujem. Neveríš. Si mi verný? Prikyvujem. Neveríš. Si to ty? Prikyvujem. Neveríš. Kto si? Neviem. Spýtaj sa – kto som s tebou, poviem ti.“ Ich príbeh plný lásky je určite inšpiráciou pre mnohé páry.


