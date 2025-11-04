Obrovské PREKVAPENIE na Kolibe! Milujem Slovensko už pozná svojich kapitánov: TOTO sú oni

BRATISLAVA - Teraz je to definitívne! O tom, že televízia JOJ preberie legendárnu šou Milujem Slovensko po STVR, sa hovorí už niekoľko mesiacov. Doteraz však zostávalo veľkou neznámou, kto sa ujme úlohy kapitánov tímov. Teraz je jasno – a mená vás poriadne prekvapia!
Rozhodnutie STVR ukončiť Milujem Slovensko po dvanástich rokoch vyvolalo medzi divákmi vlnu rozhorčenia. TV JOJ však nezaváhala ani na chvíľu – po populárnej relácii chmatla okamžite a pustila sa do príprav jej novej, modernejšej verzie. O samotnom presune formátu sa vedelo už dlhšie, no mená nových kapitánov neboli známe.
Bolo viac ako jasné, že Dano Dangl sa do šou nevráti, keďže jeho produkčná spoločnosť pracuje pre konkurenčnú Markízu. V hre tak zostala Adela, ktorá sa síce na Kolibu nehrnula, no nakoniec sa situácia zmenila. Podľa informácii Topky.sk sa novými kapitánmi obľúbenej relácie stanú Adela Vinczeová a Sajfa.
Obľúbené duo, ktoré roky baví poslucháčov rádia. Adela a Sajfa patria k najvýraznejším moderátorským dvojiciam na Slovensku a teraz sa po dlhom čase znovu objavia spoločne pred kamerami. „Miesta kapitánov celebritných tímov zaujme zohraná slovenská moderátorská dvojica Adela a Sajfa. Ich energia, nenapodobiteľný humor, skúsenosti, chuť zabojovať za svoj tím, ale aj dlhoročné priateľstvo tvoria základ novej éry šou Milujem Slovensko, " píše Jojka v tlačovej správe.