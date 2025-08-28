Karin Majtánová nedokáže odpočívať, ani na masáži nezavrela oči: Nevedela z TOHO spustiť zrak!

MARIÁNSKE LÁZNE - Karin Majtánová je neriadená strela, ktorá šíri pozitívnu energiu všade, kde sa objaví. To dokázala aj v známych kúpeľoch, kde sa jej podarilo takmer nemožné!
Moderátorka Dámskeho klubu si leto užila v dovolenkovom móde, pričom striedala jednu destináciu za druhou. A nielen pri mori. Tentokrát bez váhania vymenila Piešťany za iné kúpeľné mestečko a sladké ničnerobenie si užila v kúpeľoch Mariánske Lázně, ktoré majú rovnakého majiteľa. „Je to viac-menej o náhode... keď sa vyskytla príležitosť spoznať partnerský hotel, tak som si povedala, že som tu nikdy nebola, tak prečo sa nepozrieť?“ prezradila Karin, ktorá sa rozhodla kráčať v stopách Goetheho, Chopina, anglického kráľa Eduarda VII. a mnohých ďalších významných návštevníkov kúpeľného mesta s 200-ročnou tradíciou.
Mariánske Lázně moderátorku nepochybne očarili. Historická atmosféra, kolonáda, čarovné minerálne pramene (je ich tam až 40), procedúry, Spievajúca fontána – to všetko si stihla vychutnať počas svojho päťdňového pobytu. Nadšenie neskrývala ani pri rozprávaní o Rímskych kúpeľoch, ktoré si rozhodne zaslúžili pozornosť. „To bolo pre mňa zaujímavé najmä z historického hľadiska, pretože ocitnúť sa uprostred niečoho, s čím si človek pospája informácie, ktoré si predtým načítal, je zaujímavé.“
Kráľovský oddych si dopriala aj v plynovom jazierku s oxygenoterapiou, či liečivý kúpeľ v minerálnej vode, ktorý absolvovala v doslova kráľovskom priestore. „To bolo pre mňa nevšedným zážitkom, som si myslela, že si podriemem, ale jednoducho sa ani zaspať nedalo, pretože to krásno, ktoré ma obklopovalo, ma tak očarilo, že som mala stále čo sledovať.“ Ako sa zdá, vypnúť a relaxovať je pre známu moderátorku priam nemožné a svoje o tom vie aj jej manžel. Moderátorka si v rozhovore nasypala popol na hlavu. Toto naozaj robí doma?