Vnuk Šafránkovej a Abrháma netúži byť hercom, ale...: Prvá veľká rola!

PRAHA – Rastú ako z vody a v kariére nasledujú slávnych prarodičov! Vnuci Libuše Šafránkovej (†68) a Josefa Abrháma (†82) už robia svoje prvé väčšie kroky na striebornom plátne.
Dvojica legendárnych hercov, Libuše Šafránková a Josef Abrhám, mali jediného syna, Josef mladší im to však vynahradil na vnúčatách. Má päť dedtí a dvaja z jeho synov sa už začínajú presadzovať v umeleckom svete. Antonín Jan Abrhám má na konte niekoľko menších úloh, vidieť ho bolo možné v seriálu Děcko, starší Josef Jan sa zaskvel na plátne v novom filme Rudolfa Biermanna Pod parou, kde si zahral stredoškoláka. Pôvodne pritom smeroval k práci za kamerou podobne ako jeho otec, ktorý je režisérom, scenáristom a producentom. Nakoniec ho zlákalo herectvo…
Pre štúdium herectva sa nerozhodol ani ani Antoním Jan, ale aj tak má k nemu blízko: „Herectvo neštudujem, nakrúcanie ma ovšem baví a sám sa mu venujem. Študujem na filmovej strednej škole a pracujem na kamerovej kariére. S bratom Josefom točíme amatérske filmy už dlho. Pod menom „What The Films“ a na profesionálnom pľaci ma baví sledovať, ako sa čo robí. A otravujem kameramanov svojimi študijnými otázkami,“ povedal Super.cz Antonín Jan.
Napriek tomu, že netúži byť hercom, sa teraz objaví v seriáli Mladá krev: „Nemám v pláne sa herectvu venovať profesionálne. Ale baví ma to a keď to nepôjde, tak to robiť nebudem. Babičku s dedom samozrejme obdivujem za jich hereckú profesiu, ale hlavne za to, akí boli v osobnom živote. Pre mňa to vždy boli dedo s babičkou, takže keď som bol menší, toľko sme toto neriešili. Ale rodičia ich občas citujú a spomínajú na ich herecké praktiky,“ doplnil Antonín Jan Abrhám.