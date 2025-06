Beáta Dubasová (Zdroj: Ján Zemiar)

PIEŠŤANY - Speváčka Beáta Dubasová sa objavila na výstave legendárneho maliara Alfonza Muchu v Piešťanoch. A hoci sama vraj štetec do ruky veľmi neberie, secesia ju očividne očarila.

Beáta Dubasová síce miluje krásu a umenie, no čo sa týka vlastných maliarskych schopností, má v sebe zdravú mieru sebakritiky. „Tento talent nemám rovnako ako na tanec. Nemám vlohy na to,“ hovorí otvorene a s úsmevom dodáva, že rokmi sa naučila iba jedno - "maľovať", teda líčiť sama seba. „Mám okolo seba toľko výtvarníkov, priateľov a známych, že ani by som sa neodvážila,“ priznala speváčka úprimne. Ako dieťa bola však veľmi tvorivá. „Pamätám si, že som skôr šila niečo, vymýšľala... robila som z moduritu nejaké ozdoby,“ dodala s úsmevom.

Na výstave Alfonza Muchu sa kvôli láske k umeniu cítila výnimočne, obdobie secesie totiž miluje a rada sa kochá pohľadom na jeho maľbu v reštaurácii hotela Thermia Palace. A obdiv k Muchovi sa preniesol aj do jej kabelky.Do Piešťan ju však nepritiahlo len umenie.No bahenné procedúry vraj čoskoro absolvuje a ako prezradila, dokonca to bude jej premiéra! Speváčka má totiž energie a vitality doslova na rozdávanie aj po šesťdesiatke. V rozhovore sa dozviete jej tajný recept, no odhalila aj plány na leto.

Beáta Dubasová ani po 60-ke nemá zdravotné problémy: Každé ráno robí túto vec! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)