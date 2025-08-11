TRENČÍN - Kombinácia špičkových interpretov, vizuálneho dizajnu, gastro zážitkov a kreatívnych zón robí z festivalu Grape výnimočné miesto, kde chce byť každý. Aj modelka Saša Gachulincová.
Stretnutie s modelkou Sašou Gachulincovou na festivale Grape bolo veľmi príjemné. Privítala nás nielen úsmevom, ale aj nanukom, ktorý v horúčavách padol veľmi vhod. „Užívam si to veľmi, ale som tu aj pracovne, takže tak pol na pol…“ priznala s radosťou, že vyšlo počasie. Modelka chodievala na Grape už aj roky predtým a tradíciu plánuje dodržiavať aj v budúcnosti. Či ju však v pracovnom procese príde pozrieť aj jej dosiaľ nezverejnený priateľ, ostalo s otáznikom. „Neviem, hádam hej…“ s úsmevom prehovorila na margo priateľa, ktorého tají ako Colombo svoju ženu. „Ja si držím súkromie… načo to hovoriť do sveta,“ odbila nás, nebránila sa však otázkam na tému žiarlivosť. Predsalen, je modelka a všetky oči na nej…
Saša má príjemné oddychové leto a pracovať vo sfére modelingu začne opäť v septembri. Objavila sa však aj na televíznej obrazovke a zrejme sa pred kameru postaví opäť. Tentokrát filmovú: „Idem točiť film, nejakú minirolu som dostala,“ priznala opatrne s tým, že dovtedy musí vyrysovať brucho. Za nás ho má v poriadku, je dostatočne štíhla a má poriadne dlhé nohy. Už si niekedy porovnávala ich dĺžku s Adrianou Sklenaříkovou? „Nie, ju som nikdy nestrela… tá má najdlhšie nohy,“ zhodnotila Saša a odpovedala aj na ďalšie otázky zo zákulisia modelingu. Zaujímalo nás totiž, či existujú medzi modelkami podrazy. Nuž, zaujímavá odpoveď...
Modelka Saša Gachulincová o vzťahu mlčí ako hrob: Prečo skrýva svojho frajera?! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)