Dievča za milión po 21 rokoch: Takto dnes vyzerá... a stále za milión!

TRENČÍN - Na festivale Grape to vrelo! Nielen hudobne, ale aj sprievodným programom a stretnutiami. Napríklad s dievčaťom za milión...
Víkend plný hudby, pohybu, prekvapení a slobody pod holým nebom – taký bol festival Grape. Svetová hudba, domáce talenty, deväť pódií a žánrový mix pritiahli na letisko v Trenčíne množstvo hudobných fanúšikov i známe tváre. Nechýbala ani bývalá účastníčka reality šou Dievča za milión Zuzana Dvorská, ktorá už síce po 21 rokoch nie je dievča, ale stále vyzerá naozaj top. Na televíznu šou si aj po rokoch spomína s láskou a svoj krok nikdy neoľutovala. „Ja to milujem, stále je to veľká časť môjho života a v podstate štart mojej kariéry, veľa priateľstiev tam vzniklo…“ priznala.
Či by sa však znovu dala nahovoriť do reality šou, je podľa nej na zváženie. Voči tým dnešným má totiž isté výhrady. Ak by sa však prihlásili do nejakej šou jej synovia, nebránila by im. „Ja im nestanovujem žiadne limity… ja im budem radiť, ale nechám im voľnú ruku, nech si skúsia všetko,“ naznačila svoje výchovné metódy. Priznala však, ako reality šou poznačila jej život a či by sa veci bez televízneho zviditeľnenia vyvíjali ináč. Uľahčilo alebo sťažilo jej to cestu životom? Vo videu je Zuzanina odpoveď...
