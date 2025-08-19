Saša Gachulincová o úskaliach modelingu: Celú kariéru robila aj to, čo neznáša

BRATISLAVA - Je úspešná a vďaka modelingu precestovala celý svet! Saša Gachulincová v 14-tich rokoch vyhrala slovenské kolo Elite Model Look a na svetovom finále skončila ako druhá. Odvtedy tróni na výslní a patrí medzi svetovo uznávané modelky.
Saša Gachulincová uspela na kastingu Elite Model Look v roku 2005, je to teda dvadsať rokov odvtedy, čo vstúpila do sveta modelingu. „Bolo to perfektné rozhodnutie, najlepšie v mojom živote,“ prezradila modelka s tým, že by to urobila znovu. Aj napriek závisti, s ktorou sa občas stretáva. „Každá žena chce byť princezná, byť za peknú, ale nie každá môže byť modelka,“ hovorí.
Aj profesia modelky má však svoje úskalia a tienisté stránky. „Byť odlúčený od rodiny, priateľov a hlavne čakať, stále všade čakáš… a veľa odmietania. Vyjde ti dvadsať robôt, ale ďalších sto ti nevyjde,“ uvádza na pravú mieru Saša a dodáva, že človeka potom kvária pochybnosti o sebe samej. Je to teda aj o prekonávaní rôznych sklamaní či neúspechov. „Ale to je úplne normálne. Treba sa obrniť… je to ako v športe, raz vyhráš, raz prehráš…“
A ako je to s mužmi, chcú mať po svojom boku modelky? Kurizujú im? Alebo naopak, víťazí žiarlivosť a pocit, že nechcú mať pri sebe úspešnejšiu ženu než sú oni sami. Saša prehovorila aj o ďalších úskaliach...