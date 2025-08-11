Obrovská radosť jojkárskeho moderátora: S manželkou čakajú druhé dieťatko!

PRAHA - Jojkársky moderátor (33) oznámil svetu krásnu novinku. Stane sa z neho dvojnásobný otec. K synčekovi tak čoskoro pribudne súrodenec.
David Gránský je známy hlavne u našich susedov. V Čechách ho obsadzujú do mnohých seriálov ako napríklad Zoo, Modrý kód či Ohnivý kuře. Slovenskí diváci ho však môžu poznať zo šou Česko Slovensko má talent. Na jojkárskych obrazovkách sa objavuje od roku 2018. Najprv moderoval spolu s komičkou Lujzou Garajovou-Schramekovou a neskôr ju vystriedala Jasmina Alagič. Moderátorskú dvojicu si diváci veľmi obľúbili.
Aktuálne má jojkársky moderátor obrovský dôvod na radosť. K jeho synčekovi čoskoro pribudne ďalší súrodenec. S krásnou správou sa podelil prostredníctvom sociálnej siete Instagram. „Len čo sme si trochu oddýchli... Ideme znova," napísal k romantickému záberu, na ktorom vidno rastúce tehotenské bruško jeho manželky Nikoly.
Dvojica si povedala áno po 10 rokoch vzťahu v roku 2019. O 3 roky neskôr privítali na svet synčeka, ktorému vybrali meno Mateo. Ešte pred narodením synčeka, prišli o prvé bábätko. O tejto smutnej skutočnosti sa jeho manželka dozvedela na úplne bežnej kontrole, kedy jej doktor oznámil, že srdce dieťaťka prestalo biť.
„Nikdy som to médiám nepovedal, vlastne o tomto strašne smutnom období nehovoríme vôbec, čo je možno aj nesprávne. V tom čase sme strašne plakali a už sme to vtedy oznámili našej rodine a najbližším priateľom. Všetci nám hovorili, že sme mladí, zdraví ľudia, čo by sa mohlo pokaziť. Ale aj tak sa nakoniec niečo pokaziť môže," moderátor odkryl bolestivé tajomstvo pre český Blesk v roku 2023. Jeho žena bola v treťom mesiaci, keď o bábätko prišli.
To, či sa im teraz narodí dievčatko alebo to bude znova chlapček, neprezradili. Manželom srdečne gratulujeme!
