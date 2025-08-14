Opozičná poslankyňa kritizuje vládu za krízu v sociálnych službách: Minister Tomáš sľubuje reformu od roku 2026

BRATISLAVA - Situácia v zariadeniach sociálnych služieb je kritická a o seniorov odkázaných na starostlivosť sa nemá kto postarať. Vláda namiesto riešení ponúka iba prázdne vyhlásenia, reagovala opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) na stredajšie vyjadrenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) o vyplácaní vyšších príspevkov na opatrovanie a asistenciu. Šéf rezortu práce sa ohradil, že financovanie sociálnych služieb má zmeniť práve reforma, ktorú v súčasnosti pripravuje a účinná by mala byť už od januára 2026.
„Minister práce Erik Tomáš včera (13. 8.) urobil bombastickú tlačovku o príspevku na opatrovanie, ale zabudol povedať, že sa tento príspevok stále kráti, ak má opatrovateľ čistý príjem vyšší ako 2,5-násobka životného minima, čo je necelých 700 eur. Rovnako nepovedal, že ak zomrie opatrovaný, opatrovatelia nemajú nárok na ochrannú dobu v podobe príspevku v nezamestnanosti. Toto všetko sme sa ako opozícia snažili zmeniť našimi návrhmi v parlamente, ale vládnym poslancom je to ukradnuté,“ uviedla Bajo Holečková.
Šéf rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny by mal podľa nej povedať seniorom pravdu, že sa o nich v SR nemá kto postarať, pretože nie je dostatok opatrovateľov. Dôvodom je to, že vláda tieto peniaze „rozhajdákala“ a pre zdravotníkov, opatrovateľov a ľudí pracujúcich v sociálnych službách financie nemá. „Poslankyňa SaS Bajo Holečková predviedla zas a znova neuveriteľnú dávku nekompetentnosti. Pomiešala opatrovanie v domácnosti s opatrovaním v zariadeniach sociálnych služieb. Príspevok na opatrovanie je totiž vyplácaný ľuďom, ktorí sa starajú o svojich odkázaných príbuzných či blízkych priamo v domácnosti. Na fungovanie zariadení sociálnych služieb posiela štát úplne iný príspevok,“ spresnil Tomáš.
Minister Tomáš obviňuje poslankyňu z nekompetentnosti
„Poslankyňa Bajo Holečková sa pomýlila aj v tom, že hovorí o krátení opatrovateľského príspevku. Opatrovateľský príspevok sa vďaka zákonu z našej dielne už od januára tohto roka nekráti na základe príjmu odkázanej osoby. Ak ide o príjem opatrovateľa, tak sa v závislosti od toho, či jeho príjem prekročí alebo neprekročí 2,5-násobka životného minima, opatrovateľský príspevok buď prizná, alebo neprizná, rozhodne sa však nekráti,“ dodal.
Bajo Holečková zdôraznila, že bez systémových zmien, spravodlivého odmeňovania a motivovaných zamestnancov nebude na Slovensku nikdy zabezpečená kvalitná a udržateľná starostlivosť v sociálnych službách. „Financovanie sociálnych služieb ako takých má zmeniť reforma, ktorá podľa plánu obnovy musí začať platiť v roku 2026. Bajo Holečková je v pracovnej skupine, a preto by sme namiesto opakujúcich sa nekompetentných vyjadrení očakávali konkrétne riešenia,“ uzavrel minister práce.