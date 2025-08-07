Obrovská RADOSŤ krásnej Slovenky: ZÁSNUBY... S úspešným hokejistom!

IBIZA - Krásna správa! Známa Slovenka a úspešný hokejista budú mať čoskoro svadbu. Športovec ju požiadal o ruku na slnečnej Ibize. Aha, na ten prsteň!
Johana Fabišíková sa do povedomia verejnosti dostala účinkovaním v šou Survivor, kde sa prebojovala naozaj ďaleko. Po skončení súťaže otvorene prehovorila o svojom živote a prezradila, že to nikdy nemala jednoduché – v detstve zažila chudobu aj stratu staršej sestry. Trpí tiež inkontinenciou. Napriek ťažkým skúsenostiam si dnes Johanka užíva šťastný život po boku úspešného slovenského hokejistu Maja Luntera.
BOLESTIVÉ priznanie Johanky zo Survivoru: V detstve zažila chudobu a neskôr... SMRŤ staršej sestry!
Johanka sa venuje tanečnému umeniu a pôsobí v najprestížnejších kluboch na Ibize. Práve tam sa jej život nedávno navždy zmenil – jej dlhoročný partner ju totiž požiadal o ruku. „Ibiza, 29.07, 07:02 pri východe Slnka ma tento muž, láska môjho života, požiadal o ruku. Stále mi to asi úplne nedochádza… pri momentoch, ako je napríklad práve tento, ma vždy zaplavia emócie a uvedomím si, že je to naozaj skutočnosť," začala.
Johanka zo SURVIVOR si klofla úspešného FRAJERA: Randí s týmto HOKEJOVÝM REPREZENTANTOM!
„Bol to jeden z najkrajších momentov, aké sme spolu doposiaľ zažili a ak Vám niekedy niekto povie, že láska rokmi vyprcháva, tak to znamená, že ešte nemiloval ozajstne a silno. Nikdy nebudeme 100 % a nikdy nebudeme dokonalo dokonalí. Ale spolu tvoríme celok, ktorý dokáže, zvládne a prekoná všetko. Teším sa, láska, na celý život s tebou,” napísala dojatá blondínka na sociálnej sieti. Johanka sa zároveň pochválila nádherným zásnubným prsteňom s výrazným diamantom. Budúcim manželom srdečne gratulujeme!
