ŤAŽKÝ OSUD sestier zo Siedmeho neba: POMOC od Rozborila bola márna... FOTO domu v ZÚBOŽENOM stave!

BRATISLAVA - Vilo Rozboril opäť ukázal, že mu osudy ľudí, ktorým kedysi pomáhal, nie sú ľahostajné. Po troch rokoch sa verejne prihovoril Jasmíne – jednej z dvoch sestier, ktorým relácia V siedmom nebi pomáhala v ťažkej životnej situácii. Dnes čelí vážnym problémom a Rozboril jej adresuje otvorenú výzvu.
Pred troma rokmi ich príbeh dojal celé Slovensko. Jasmína a Melisa – dve mladé dievčatá z Veľkých Levár (okr. Malacky), ktoré sa po smrti starých rodičov ocitli samy, bez príjmu a so symbolickými 50 eurami mesačne, našli pomoc v relácii V siedmom nebi. Vilo Rozboril vtedy vyzdvihol ich statočnosť a zodpovednosť, no najmä fakt, že vo veľmi ťažkých životných podmienkach bojovali ďalej. Pomohol im vtedy finančnou čiastkou a jeho pomoc bola v tom čase opodstatnená.
„Po odvysielaní relácie im viacerí diváci finančne pomohli na pokrytie základných nákladov, kým nezačnú pracovať. Bolo to pred 3 rokmi. Dievčatá naďalej žili v dome po dedovi a babke," začal v úvode svojho príspevku na Facebooku. V ňom sa chcel dostať k aktuálnej situácii, ktorá je diametrálne odlišná, než bola vtedy. Dom, v ktorom žili ich nezodpovedným prístupom upadol do žalostného stavu, a preto mnohých Rozborilových fanúšikov hnevalo, že im pomohol.
„Viacerí ste mi písali na Facebook, prečo sa pomáhalo tak nezodpovedným dievčatám. V čase keď sme boli u nich, tieto znaky nezodpovednosti nevykazovali, až by som povedal, že naopak. A boli ledva plnoleté, študentky, bez príjmu s mesačne 50 eurami. To bol dôvod našej urgent pomoci pred 3 rokmi. O tom čo sa dialo od toho času sme informácie nemali," ozrejmil. Rozboril taktiež informoval, že dom už prešiel dražbou a podľa posledných informácií sa v ňom mala stále zdržiavať Jasmína – úplne izolovaná a nereagujúca na okolie. Jeho kolegyňa sa pokúsila situáciu preveriť, no dom našla prázdny a v zúboženom stave.
„Začíname mať obavu, že Jasmína je v problémoch. Drogy? Či iné niečo? Nie je jasné," priznal Rozboril. Pridal taktiež aj verejnú výzvu: „Jasmína. Ak lietaš v problémoch, z ktorých si nevieš pomôcť sama, ozvi sa. Nie, na dovolenku do Dubaja, ako ste boli vtedy s nami, nepôjdeš! Ale ak potrebuješ pomôcť s urgentným vybavením ochranného liečenia alebo niečo podobné, daj vedieť. Pomôžeme. Aj v utajení a neverejne. Hanba nie je padnúť. Hanbou je nepokúsiť sa opäť vstať," dodal. Výzvu zakončil slovami plnými nádeje: „Porozmýšľaj. Kontakt máš."
