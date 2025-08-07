Hana Gregorová nemohla MLČAŤ, naložila kritikom svojho syna: STAČILO! Pre mňa si DRAG KING

PRAHA - Ondřej Brzobohatý (42) sa rozhodol verejne reagovať na sériu útokov v súvislosti s Tiffany Richbitch. Ticho však nezostala ani jeho mama, herečka Hana Gregorová.
Ondřej Brzobohatý je úspešný český hudobník a herec, ktorý je na roztrhanie. V súkromí je ale takpovediac na roztrhanie tiež. Po rozvode s Miss World Taťánou Kuchařovou v roku 2022 to medzi nimi stále vrie a dvojica dodnes vedie vojnu. Kuchařová dokonca vytiahla na verejnosť svoj tromf - naznačila, že Ondřej sa v súkromí prezlieka za ženu. Herec následne potvrdil, že má svoje alter ego – Tiffany RichBitch. „Drag, hoci sa môže tváriť alebo javiť akokoľvek ako karikatúra či paródia, je vo svojom poslaní manifestom ženstva,“ vyjadril sa na margo tejto témy. Nasledovala séria hejtov a a po účasti v relácii Chi Chi na gauči, v ktorej s nadhľadom a humorom opisoval drag scény aj praktické úskalia kostýmov, sa spustila aj séria útokov. Preto sa Brzobohatý rozhodol ďalej ako Tiffany Richbitch už verejne nevystupovať: „Nemám ani najmenšiu potrebu byť lynčovaný verejnosťou za niečo, čím nie som,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie.
Ďalej píše, že hejtri moralizujú za jeho otca a hoci nepoznali jeho ani ich rodinu, vedia, ako by reagoval. A dodáva: „Áno, môj milovaný muž bol chlap, skvelý otec, priam ideálny manžel, ale bol to predovšetkým slušný človek, pokorný k práci, k životu. Nebol to žiadny moralista, bol veľmi nadčasový v názoroch, mal zmysel pre humor, niekedy aj nekorektný, a v tomto duchu sme vychovávali aj naše deti. Viedol Ondru odmalička k hudbe, k láske k práci, úcte ku starším, slovom k džentlmenstvu. A to sa mu podarilo. Ondrejko je dnes gentleman, uznávaný skladateľ, robí krásnu hudbu a Radek je tam niekde hore naňho právom pyšný. Že si občas nalakuje nechty? A čo? Ubližuje vám tým? Zavraždil niekoho, okradol, urazil? Istá pani napísala: "já bych ho s těma nalakovanejma nechtama nechtěla" A madam, Ondro sa vám snáď ponúkal, že by vás chcel??? Ďalšia píše, že : "chlap co chodí do ložnice v ženských šatech"....pani alebo slečna, vy ste v tej spálni boli s nimi "na kukajdu", že to s takou istotou reprodukujete?! Alebo tí, ktorí ho tak radi titulujete "hnusným buzerantom", čo to je za úbohosť???!!! Mám kopu kamarátov homosexuálov, sú to úžasní ľudia,výborní kamaráti a niektorí aj skvelí umelci. Náš syn, zdedil po svojom otcovi lásku a obdiv k ženám, takže sa "potatil". Ale občas si vravím, že škoda, že nie je gay, aspoň by sa tak idiotsky neoženil a nemusel znášať tie nekonečné súdne ťahanice. Pretože stokrát vyslovená lož sa stáva pravdou.“
Vzápätí pridáva vyznanie svojmu synovi a ubezpečuje ho, že ľudia, ktorí ho poznajú vedia, aký je v skutočnosti - slušný človek, skvelý muzikant a veľkorysý v názoroch aj materiálne. Tiffany je iba koníček rovnako, ako niekto lúšti krížovky, hrá sa s vláčikmi či varí. „Každý by sme sa niekedy chceli vyzliecť z vlastnej kože a byť na chvíľu niekým iným. Tak si môj drahý, spomeň na krédo svojho otca:" JEN SE NEPOS.AT!!!! Takže vráť Tiffany opäť život a neposie.aj sa z nenávistných komentárov frustrovaných jedincov, ktorí si neupracú vo svojom živote, ale pchajú frňák do života iných. Ľúbim ťa a ty vieš, že kým budem dýchať, (dúfam,že to bude ešte dlho,veď nový občiansky mi vydali do roku 2060), budem sa za teba biť ako správna levica a vždy tu bude moja náruč, plná lásky, ktorá ťa objíme keď to budeš potrebovať. Pre mňa nie si len Drag Queen, pre mňa si "DRAQ KING"!!!
V závere vyjadrila poďakovanie tým, ktorí jej Ondrejka podporili: “A vám ostatným želám pokojný spánok s vedomím, že ste sa voči niekomu, koho nepoznáte osobne, "vyzvracali" v komentároch. Ak sa vám uľavilo na duši, tak aspoň niečo pozitívne.“
A konečne prišli aj pozitívne reakcie: „Krásne napísané...Ondro je super človek a vy najlepšia mama....ja mám jediného syna a tiež by som sa za neho bila,,,,držím palce a ľudí, ktorí tu ohovárajú vyhoďte z hlavy,“ napísala Eva a Barbora dodala: „Viac mamičiek ako ste Vy, Ondro sa má, pekný deň.“