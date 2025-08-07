Hana Gregorová nemohla MLČAŤ, naložila kritikom svojho syna: STAČILO! Pre mňa si DRAG KING

Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

Hana Gregorová Zobraziť galériu (17)
Hana Gregorová (Zdroj: Vlado Anjel/STVR)
PRAHA - Ondřej Brzobohatý (42) sa rozhodol verejne reagovať na sériu útokov v súvislosti s Tiffany Richbitch. Ticho však nezostala ani jeho mama, herečka Hana Gregorová.

Ondřej Brzobohatý je úspešný český hudobník a herec, ktorý je na roztrhanie. V súkromí je ale takpovediac na roztrhanie tiež. Po rozvode s Miss World Taťánou Kuchařovou v roku 2022 to medzi nimi stále vrie a dvojica dodnes vedie vojnu. Kuchařová dokonca vytiahla na verejnosť svoj tromf - naznačila, že Ondřej sa v súkromí prezlieka za ženu. Herec následne potvrdil, že má svoje alter ego – Tiffany RichBitch. „Drag, hoci sa môže tváriť alebo javiť akokoľvek ako karikatúra či paródia, je vo svojom poslaní manifestom ženstva,“ vyjadril sa na margo tejto témy. Nasledovala séria hejtov a a po účasti v relácii Chi Chi na gauči, v ktorej s nadhľadom a humorom opisoval drag scény aj praktické úskalia kostýmov, sa spustila aj séria útokov. Preto sa Brzobohatý rozhodol ďalej ako Tiffany Richbitch už verejne nevystupovať: „Nemám ani najmenšiu potrebu byť lynčovaný verejnosťou za niečo, čím nie som,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie.

Nálepka „úchyla“ mu však zostáva, čo sa rozhodne nepáči jeho mame, herečke Hane Gregorovej. Tá si kvôli obhajobe svojho syna dokonca na chvíľu založila instagram, aby mohla reagovať na nepochopiteľné komentáre. Ako vraví, ak sa navážajú do jej detí nedokáže mlčať. „Vážení, kde sa vo vás berie toľko zloby, pokrytectva, falošnej morálky, že ste schopní kritizovať človeka, ktorého osobne nepoznáte a iba z hltania bulváru si vytvárate subjektívny názor a pasujete sa do rolí sudcov, katov, a tých jediných správnych kritikov, čo je spoločensky prijateľné a čo nie. Napadlo vám niekedy pri písaní vašich hanlivých komentárov, že hoci má Ondrejko už 42 rokov, stále, kým žije aspoň jeden rodič, (jeho mama, ja, aj keď stará, ale som ešte tu) stále je to niekoho dieťa, niekoho syn. A nie je príjemné to čítať. Ja som už síce voči takejto "siláckej" kritike na moju osobu imúnna, ale uvedomte si, že niekoho tým môžete hlboko raniť.“

Ďalej píše, že hejtri moralizujú za jeho otca a hoci nepoznali jeho ani ich rodinu, vedia, ako by reagoval. A dodáva: „Áno, môj milovaný muž bol chlap, skvelý otec, priam ideálny manžel, ale bol to predovšetkým slušný človek, pokorný k práci, k životu. Nebol to žiadny moralista, bol veľmi nadčasový v názoroch, mal zmysel pre humor, niekedy aj nekorektný, a v tomto duchu sme vychovávali aj naše deti. Viedol Ondru odmalička k hudbe, k láske k práci, úcte ku starším, slovom k džentlmenstvu. A to sa mu podarilo. Ondrejko je dnes gentleman, uznávaný skladateľ, robí krásnu hudbu a Radek je tam niekde hore naňho právom pyšný. Že si občas nalakuje nechty? A čo? Ubližuje vám tým? Zavraždil niekoho, okradol, urazil? Istá pani napísala: "já bych ho s těma nalakovanejma nechtama nechtěla" A madam, Ondro sa vám snáď ponúkal, že by vás chcel??? Ďalšia píše, že : "chlap co chodí do ložnice v ženských šatech"....pani alebo slečna, vy ste v tej spálni boli s nimi "na kukajdu", že to s takou istotou reprodukujete?! Alebo tí, ktorí ho tak radi titulujete "hnusným buzerantom", čo to je za úbohosť???!!! Mám kopu kamarátov homosexuálov, sú to úžasní ľudia,výborní kamaráti a niektorí aj skvelí umelci. Náš syn, zdedil po svojom otcovi lásku a obdiv k ženám, takže sa "potatil". Ale občas si vravím, že škoda, že nie je gay, aspoň by sa tak idiotsky neoženil a nemusel znášať tie nekonečné súdne ťahanice. Pretože stokrát vyslovená lož sa stáva pravdou.“

Vzápätí pridáva vyznanie svojmu synovi a ubezpečuje ho, že ľudia, ktorí ho poznajú vedia, aký je v skutočnosti - slušný človek, skvelý muzikant a veľkorysý v názoroch aj materiálne. Tiffany je iba koníček rovnako, ako niekto lúšti krížovky, hrá sa s vláčikmi či varí. „Každý by sme sa niekedy chceli vyzliecť z vlastnej kože a byť na chvíľu niekým iným. Tak si môj drahý, spomeň na krédo svojho otca:" JEN SE NEPOS.AT!!!! Takže vráť Tiffany opäť život a neposie.aj sa z nenávistných komentárov frustrovaných jedincov, ktorí si neupracú vo svojom živote, ale pchajú frňák do života iných. Ľúbim ťa a ty vieš, že kým budem dýchať, (dúfam,že to bude ešte dlho,veď nový občiansky mi vydali do roku 2060), budem sa za teba biť ako správna levica a vždy tu bude moja náruč, plná lásky, ktorá ťa objíme keď to budeš potrebovať. Pre mňa nie si len Drag Queen, pre mňa si "DRAQ KING"!!!

V závere vyjadrila poďakovanie tým, ktorí jej Ondrejka podporili: “A vám ostatným želám pokojný spánok s vedomím, že ste sa voči niekomu, koho nepoznáte osobne, "vyzvracali" v komentároch. Ak sa vám uľavilo na duši, tak aspoň niečo pozitívne.“

A konečne prišli aj pozitívne reakcie: „Krásne napísané...Ondro je super človek a vy najlepšia mama....ja mám jediného syna a tiež by som sa za neho bila,,,,držím palce a ľudí, ktorí tu ohovárajú vyhoďte z hlavy,“ napísala Eva a Barbora dodala: „Viac mamičiek ako ste Vy, Ondro sa má, pekný deň.“

