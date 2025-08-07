Peštová ukázala dcéru Ellu: Fanúšikovia v tom majú jasno... Je to KLON Paľa Haberu!

BRATISLAVA - Daniela Peštová sa po dlhom čase pochválila dcérou Ellou. A fanúšikovia v tom majú jasno. Veď to je klon slovenského speváka!
Daniela Peštová a Pavol Habera sú najstabilnejšou dvojicou česko-slovenského šoubiznisu. Sú spolu 25 rokov a ich veľká láska splodila dve deti. Syna Paula Henryho (16) a dcéru Ellu (23). A práve jej milované dievčatko ukázala modelka po veľmi dlhej dobe svojim fanúšikom. „Skvelý deň na pláži s mojou láskou," napísala Peštová k fotkám, na ktorých je s dcérou.
Ella má špecifický imidž. Nenechala si dlhé vlasy, ako väčšina žien, ale dala to "na chlapca". Už od 15 rokov má krátky zostrih a aj to bolo dôvodom, že si ju ľudia zmýlili. „Ja som si myslela, že je to chlapec," poznamenala istá žena. Fanúšikovia si však všimli ešte jeden do očí bijúci detail. „To je úplný mladý Paľo," či „Otcov klon," zneli slová priaznivcov. Zbadala to aj Kristína Tormová. „Vy s Paľom viete, že klonovanie je zakázané?" opýtala sa s humorom herečka. „A teda, ste krásnoľudia," dodala.
