BOLESTIVÉ priznanie Johanky zo Survivoru: V detstve zažila chudobu a neskôr... SMRŤ staršej sestry!

Meno Johany Fabišíkovej je známe hlavne fanúšikom markizáckej drsnej šou Survivor. Blondínka ešte stále bojuje o titul víťaza a značnú finančnú odmenu. Radí sa medzi odvážne hráčky so silnou osobnosťou. Najnovšie priznala, čo ju v živote tak zocelilo.

V detstve to nemala ľahké. Ich rodinu opustil otec, a tak sa museli obracať, ako len vedeli. Napospas osudu nechal ju, jej maminu a staršiu sestru. Milovaná maminka sa stala hlavou rodiny a aby zabezpečila svoje deti, musela mať naraz niekoľko zamestnaní. Z tohto dôvodu ich vychovávala babka.

„Pamätám si jedno ráno, keď sme doma nemali ani krém na pleť a mamka si pod oči natierala maslo. Nejedlo sa u nás mäso, pretože na to proste nebolo. Preto som od mala vegetariánka. Nepoznali sme, ako by to mohlo byť inak, ale moje spomienky na detstvo napriek všetkému sú farbisté a hrejivé,” priznala otvorene.

Zdroj: Voyo

Chudoba nebola jediným, čím si musela prejsť. Neskôr ju zasiahla aj smrť staršej sestry Barbory a potom babičky. „Keď som mala 14, moja jediná staršia sestra Barbora zomrela. Dotklo sa ma niečo medzi nebom a zemou. Je to niečo, čo sa ťažko opisuje. Ako čas plynul, naučila som sa o tom rozprávať a vlastne to prijať, že už ju nikdy nebudem môcť držať za ruku, smiať sa s ňou, rozprávať sa o prvých láskach, byť jej svedkom na svadbe či tešiť sa z jej detí,” uviedla a z jej slov cítiť neutíchajúci zármutok.

Keď mala Johanka 21, doopatrovala svoju babičku, ktorá bojovala s rakovinou a poslala ju na večný odpočinok. Život jej však priniesol aj svetlé momenty. Narodil sa jej braček Mattiás a potom sestra Jasna. „Nebo mi zobralo tých najbližších a darovalo mi dvoch anjelov. Rozmer lásky, ktorý cítim k svojej rodine, je neopísateľný. Sú alfou a omegou môjho života,“ dodala s láskou.