TAJNÝ rozchod Fikiho Sulíka (29) s 19-ročnou kráskou? TOTO ich prezradilo!

Fiki Sulík s frajerkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Filipa Sulíka nemusíme predstavovať. Každý ho pozná ako kontroverzného syna expolitika Richarda Sulíka. Škandálov má na rováši až až, najmä so ženami. Aj keď mal niekoľko problémov so známymi kráskami, o nežnejšie pohlavie núdzu nikdy nemal. Až sa nakoniec zahľadel do blonďavej kočky, ktorú verejnosti predstavil minulý rok v auguste. Učarovala mu 19-ročná Kika, ktorá len prednedávnom maturovala. Fiki sa nikdy netajil tým, že sa mu páčia mladšie.

Často spoločne chodili aj do spoločnosti. Pôsobili spolu naozaj šťastne, no aktuálne si ich fanúšikovia začali všímať, že prestali pridávať na sociálne siete spoločné zábery. Dokonca sa na Instagrame nesledujú, čo by mohlo naznačovať to, že išli od seba. „Mňa by zaujimalo, či je ešte Filip Sulík s tou jeho partnerkou Kikou. Ona fotky nevymazala, ale už dlho nedala nič s jeho mačkami alebo vôbec z jeho bytu. Som si istá, že to je u jej rodičov, nakoľko aj točila už niečo v detskej izbe," napísala zvedavá fanúšička v jednej zo skupín na Facebooku.

„Myslím, že už spolu nie sú, ale neviem, či mám aktuálne info, alebo si dali proste pauzu. Ale povedzme si úprimne, ktorá by vydržala vzťah s takým ko**tom," reagoval anonym. „Mám od zdroja, že sa Kika s ním pohádala a rozišla," napísal ďalší. To, ako to naozaj je, vedia len oni dvaja. Zatiaľ sa k tomuto verejne nevyjadrili, no je to len otázka času.

Tlačová konferencia Fight Night Challenge. Fiki Sulík s frajerkou (Zdroj: Ján Zemiar)