Johanka zo SURVIVOR si klofla úspešného FRAJERA: Randí s týmto HOKEJOVÝM REPREZENTANTOM!

BRATISLAVA - Krásna Johana Fabišíková (30) je známa najmä divákom Markízy, respektíve online platformy Voyo. Len nedávno súťažila v šou Survivor, kde sa dostala takmer až do finále a pre mnohých bola najväčšou favoritkou. Pred porotu sa však, žiaľ, napokon nedostala a vypadla tesne pred dverami finále. Plavovlasá tanečnica divákov nezaujala len svojím intelektom a perfektnými hernými ťahmi, ale aj prirodzenou krásou. Páni však majú smolu. Táto kráska je totiž zadaná. A nerandí len tak s hocikým!

Keďže Johanka patrila k najvýraznejším súťažiacim tohtoročnej série Survivor, fanúšikovia na sociálnych sieťach riešili najmä jej herné ťahy a stratégie. Pôvabná blondínka na verejnosť mimoriadne zapôsobila, už od samého začiatku bolo zjavné, že ju konkurenti aj diváci podceňovali a a ani zďaleka nie je iba "pekná tvárička".

Galéria fotiek (4) Zdroj: Tv Markíza

Johnka sa v súkromí venuje tanečnému umeniu, pôsobí v tých najvychytenejších kluboch na Ibize. A hoci by si o nej niekto na prvý pohľad mohol povedať, že je "pipina" a mohla by striedať jedného chlapa za druhým, pravdou je absolútny opak. Johanka je totiž už niekoľko rokov šťastne zadaná a pár tvorí so známym hokejistom.

Konkrétne ide o Mária Luntera, ktorý je úspešný športovec, a aj to je dôvodom, prečo je tento rok súčasťou našej reprezentácie na Majstrovstvách sveta v Lotyšsku. Johanka je veľkým fanúšikom hokeja aj svojho partnera, niet preto divu, že aktuálne sa nachádza v Rige, kam išla svojho milovaného podporiť. Aha, ako im to spolu pristane!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram J.F.