Katka Brychtová popiera zákony prírody, TOTO ešte nikdy nepodstúpila: A musím, je to povinné?!

BRATISLAVA - Katka Brychtová patrí k ženám, ktoré zrejme objavili elixír pokoja, rovnováhy a prirodzenej krásy. Herečka a moderátorka pôsobí uvoľnene, s úsmevom na perách a hoci má už dávno po päťdesiatke, starostlivosť o seba poňala po svojom – s ľahkosťou a zdravým rozumom.
Hoci estetické zákroky obchádza oblúkom, každodennú rutinu si užíva: „Aj ráno aj večer... určite to dodržiavam. Plus ešte hydratácia – tej vody som nepila toľko, koľko pijem teraz – a potom ešte kolagén,“ prezrádza svoje každodenné rituály Katka. Zásadné je však pre ňu predovšetkým vnútorné nastavenie. „Dobrá nálada, pozitívne myslenie, byť obklopený dobrými ľuďmi, tešiť sa zo života, stále sa tešiť na nové veci – to je dôležité,“ hovorí presvedčivo. Obľúbená herečka a moderátorka sa skrátka netrápi tým, ako vyzerá. „Asi sú pre mňa iné veci dôležitejšie,“ konštatuje s pokojom, ktorý vyplýva aj z toho, že sa jej darí hlavne v súkromí. Radosť má aj z tretieho vnuka, ktorého nedávno porodila jej dcéra v Amerike. Vráti sa rodinka na Slovensko?