BRATISLAVA - Módna návrhárka Lýdia Eckhardt je nielen ikonou slovenskej módy, ale aj ženou s veľkým srdcom. Dôkazom je aj jej výnimočný vzťah s herečkou a modelkou Marou Lukama, ktorú s láskou označuje za svoju slovenskú dcéru.
„Je to 23 rokov, keď som ju uvidela prvýkrát, mala 15 rokov a zhodou okolností študovala odbor krajčírka. A keďže ja som brala tie deti k nám na prax, pani riaditeľka mi hovorí, či by som nechcela nejakú černošku na prehliadky. Poslala mi Marušku,“ spomína návrhárka. Mara sa najskôr predviedla ako tanečníčka, no Lýdia v nej okamžite uvidela potenciál modelky. „Keď trošku schudneš, budeš moja modelka. Lenže keď vyšla prvýkrát na mólo, tí ľudia boli očarení, pretože každá žena sa rada stotožní s trošku plnšou postavou. Maruška mala prednosti, zadnosti – a všetci, aj to pánske publikum, povedali, že to je úžasné,“ prezrádza s úsmevom na tvári Eckhardt.
Voľba tak bola viac než jasná a z Marušky sa okamžite stala stálica módnych šou a nechýbala na jedinej Eckhardtovej prehliadke. Srdce si však získala aj Maruškina dcéra Jasmínka, ktorú si návrhárka okamžite zamilovala. A všetko začalo na fittingu, na ktorý Mara prišla. „To mala dva roky. Prechádzala z portugalčiny do angličtiny a do slovenčiny a ja som sa do nej naozaj zaľúbila. To bolo také zlaté dieťa, na zjedenie. Mojkala som ju a hovorím jej – Jasmínka, vieš čo, zoberiem ťa niekedy do zoologickej záhrady, pôjdeš so mnou? A ona – áno, aj teraz mi to vyhovuje.“ To však rozhodne nebol jediný zážitok, ktorý módnej návrhárke doslova vyrazil dych...
Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)