Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko!

Módna prehliadka Lýdie Eckhardt - Križovatky Zobraziť galériu (24)
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt - Križovatky (Zdroj: Ramon Leško)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Módna návrhárka Lýdia Eckhardt je nielen ikonou slovenskej módy, ale aj ženou s veľkým srdcom. Dôkazom je aj jej výnimočný vzťah s herečkou a modelkou Marou Lukama, ktorú s láskou označuje za svoju slovenskú dcéru.

„Je to 23 rokov, keď som ju uvidela prvýkrát, mala 15 rokov a zhodou okolností študovala odbor krajčírka. A keďže ja som brala tie deti k nám na prax, pani riaditeľka mi hovorí, či by som nechcela nejakú černošku na prehliadky. Poslala mi Marušku,“ spomína návrhárka. Mara sa najskôr predviedla ako tanečníčka, no Lýdia v nej okamžite uvidela potenciál modelky. „Keď trošku schudneš, budeš moja modelka. Lenže keď vyšla prvýkrát na mólo, tí ľudia boli očarení, pretože každá žena sa rada stotožní s trošku plnšou postavou. Maruška mala prednosti, zadnosti – a všetci, aj to pánske publikum, povedali, že to je úžasné,“ prezrádza s úsmevom na tvári Eckhardt.

Lýdia Eckhardt bola na PYTAČKÁCH krásnej Mary v Angole: Čo tam zažila, do smrti nezabudne! Prečítajte si tiež

Lýdia Eckhardt bola na PYTAČKÁCH krásnej Mary v Angole: Čo tam zažila, do smrti nezabudne!
Voľba tak bola viac než jasná a z Marušky sa okamžite stala stálica módnych šou a nechýbala na jedinej Eckhardtovej prehliadke. Srdce si však získala aj Maruškina dcéra Jasmínka, ktorú si návrhárka okamžite zamilovala. A všetko začalo na fittingu, na ktorý Mara prišla. „To mala dva roky. Prechádzala z portugalčiny do angličtiny a do slovenčiny a ja som sa do nej naozaj zaľúbila. To bolo také zlaté dieťa, na zjedenie. Mojkala som ju a hovorím jej – Jasmínka, vieš čo, zoberiem ťa niekedy do zoologickej záhrady, pôjdeš so mnou? A ona – áno, aj teraz mi to vyhovuje.“ To však rozhodne nebol jediný zážitok, ktorý módnej návrhárke doslova vyrazil dych...

Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: Lýdia EckhardtPrehliadkaMara Lukama
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Grape 2025, Saša Gachulincová
Modelka Saša Gachulincová o vzťahu mlčí ako hrob: Prečo skrýva svojho frajera?!
Domáci prominenti
Na pytačkách Mary Lukama
Mara z Ordinácie ostala ŽIŤ na Slovensku: Čo tu je lepšie ako v Angole? Odvrátená tvár bývania u nás
Domáci prominenti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Pamätáte si Maru z Ordinácie v ružovej záhrade? Trojitá svadba so Slovákom: Aha, kto bol v Angole!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Módna šou KRIŽOVATKY podčiarkla život Lýdie Eckhardt! Už je BABKA: Začne navrhovať aj pre deti?!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko!
Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko!
Prominenti
ASŠŠZ zostáva s MŠVVaM SR v ostrom rozpore
ASŠŠZ zostáva s MŠVVaM SR v ostrom rozpore
Správy
Hromadnú pripomienku Takto nie podpísalo 31 tisíc ľudí
Hromadnú pripomienku Takto nie podpísalo 31 tisíc ľudí
Správy

Domáce správy

FOTO Meteorológovia vydali výstrahy: Na
Meteorológovia vydali výstrahy: Na väčšine Slovenska budú v piatok popoludní horúčavy až do 37 °C
Domáce
Koaličná rada na úrade
Koaličná rada na úrade vlády dnes zasadla: Rokovala o viacerých aktuálnych témach
Domáce
Robert Fico
Koaličná rada pod vedením Fica sa dohodla na kompenzáciách cien energií pre domácnosti na rok 2026
Domáce
Vo Zvolene náhle stúpa počet pacientov s črevnými virózami! Nemocnica zakázala návštevy
Vo Zvolene náhle stúpa počet pacientov s črevnými virózami! Nemocnica zakázala návštevy
Banská Bystrica

Zahraničné

Trumpova administratíva zvažuje clá
Trumpova administratíva zvažuje clá na dovoz liekov: Odvoláva sa na ochranu národnej bezpečnosti
Zahraničné
Juhokórejský prezident I Če-mjong
Bývalého juhokórejského ministra spravodlivosti prepustili po milosti prezidenta I Če-mjonga
Zahraničné
Poľský vicepremiér Krzysztof Gawkowski
Poľsko odrazilo kybernetický útok na vodovodný a kanalizačný systém v jednom z najväčších miest
Zahraničné
Pri kmeňových bojoch
Európska únia vyzýva na urgentnú pomoc pre Sudán: Boje a epidémia cholery ohrozujú tisíce ľudí!
Zahraničné

Prominenti

Nick Viall s manželkou
Obrovská BOLESŤ známeho herca: Jeho manželka POTRATILA... Už TRETÍKRÁT tento rok!
Zahraniční prominenti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko!
Domáci prominenti
FOTO Juraj Bača a Dominika
Juraj Bača a Dominika Richterová ukázali syna: FOTO Pozrite, ako už vyrástol!
Domáci prominenti
Americký prezident Donald Trump
Odovzdávanie čestných cien umelcov: Moderátorom prezident Trump a… Niektoré hviezdy ich ODMIETLI!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dámy, radšej sa zamerajte
Dámy, radšej sa zamerajte na svoje panvové dno už dnes: 7 dôvodov, prečo ho posilniť!
vysetrenie.sk
Nelegálny vstup do chránenej
Chcel selfie so slonom, ten ho zrazil k zemi: Útok obrovského cicavca zachytili kamery, turista bojoval o život!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Šokujúca simulácia: TAKTO zareaguje vaše telo keď prestanete jesť cukor, DRAMATICKÁ zmena!
Zaujímavosti
FOTO V americkom Colorade sa
Šokujúci pohľad: FOTO Bizarné rohaté králiky desia obyvateľov! Odborníci varujú, nedotýkajte sa ich!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Šokujúce slová šéfa Slovenských elektrární: Priemyselné fabriky doslova hazardujú s elektrinou!
Šokujúce slová šéfa Slovenských elektrární: Priemyselné fabriky doslova hazardujú s elektrinou!

Šport

Ako prebiehal prestup do Atlética a odmietnutie Arabov? Hancko objasnil všetky detaily
Ako prebiehal prestup do Atlética a odmietnutie Arabov? Hancko objasnil všetky detaily
La Liga
Klub, kvôli ktorému odmietol všetkých: Real Madrid privítal ďalšieho zlatého chlapca
Klub, kvôli ktorému odmietol všetkých: Real Madrid privítal ďalšieho zlatého chlapca
La Liga
Škandalózne odhalenie na MS: Za ženskú reprezentáciu hrali aj muži, neminul ich trest
Škandalózne odhalenie na MS: Za ženskú reprezentáciu hrali aj muži, neminul ich trest
Volejbal
Komerčný škandál olympiády v Los Angeles: Peniaze vládnu svetu, organizátori porušia tradíciu
Komerčný škandál olympiády v Los Angeles: Peniaze vládnu svetu, organizátori porušia tradíciu
Olympijské hry

Auto-moto

VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Čo napísať do motivačného listu, ak nemáte prax? Príklad pre absolventov
Čo napísať do motivačného listu, ak nemáte prax? Príklad pre absolventov
Po škole do zamestnania
Virálne video odhalilo problém na trhu práce: Mala by sa generácia X báť o svoju budúcnosť?
Virálne video odhalilo problém na trhu práce: Mala by sa generácia X báť o svoju budúcnosť?
Pracovné prostredie
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Výber receptov
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Rady a tipy

Technológie

Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Samsung
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Technológie
Google brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používať
Google brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používať
Aplikácie a hry
Musk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojom
Musk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojom
Správy

Bývanie

Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy

Pre kutilov

Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dve znamenia zverokruhu, ktoré sú voči ženám štedré: Títo muži na svojich manželkách a milenkách nešetria
Partnerské vzťahy
Dve znamenia zverokruhu, ktoré sú voči ženám štedré: Títo muži na svojich manželkách a milenkách nešetria
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Škandál u našich susedov:
Zahraničné
Škandál u našich susedov: Lekárka nechala svoju dcéru (12) vŕtať dieru do lebky! Teraz súd rozhodne
Najnovšia simulácia naháňa hrôzu:
Zahraničné
Najnovšia simulácia naháňa hrôzu: TAKTO by skončil svet po jadrovej vojne dvoch veľmocí! APOKALYPSA
Obrovská tragédia v bazéne:
Zahraničné
Obrovská tragédia v bazéne: Telo 12-ročného chlapca našla matka bez známok života, podozrenie na zásah prúdom
Vydesení ľudia na pobreží
Zahraničné
Vydesení ľudia na pobreží v Chorvátsku: FOTO Našlo sa čosi odporné! TOTO musí skončiť

Ďalšie zo Zoznamu