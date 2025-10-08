Brychtová o mrazivom príbehu z Pošty pre teba: VRAH si do relácie pozval manželku svojej obete!

BRATISLAVA - Tento na jednej strane hrôzostrašný príbeh, ale na druhej plný silných emócií sa navždy vryl do pamäte moderátorky Katky Brychtovej.
Katka Brychtová moderovala emotívnu reláciu Pošta pre teba dlhých 11 rokov. Za ten čas prešlo jej rukami nespočetné množstvo ľudských osudov – niektoré dojali, iné šokovali. A práve na jeden z najsilnejších a najmrazivejších príbehov si teraz zaspomínala v podcaste Bekimove horúce kreslo.
„Jeden z najsilnejších príbehov bol chlap, ktorý zabil v opitosti svojho kamaráta,“ priznala Katka Brychtová. „Išiel za to do basy, bolo to neúmyselné zabitie. A po odsedení trestu si pozval manželku toho svojho kamaráta – tú vdovu vlastne. A to bolo brutálne, pretože ona netušila, kto si ju pozýva, a veľmi sa tešila,“ opísala moderátorka.
Podľa Brychtovej v štúdiu vládlo napätie, aké sa len tak nevidí: „Ja som jej nemohla povedať, tak som jej to len nenápadne naznačovala. On sa jej ospravedlnil, požiadal ju o odpustenie a ona povedala: Ja ti odpúšťam, ale nikdy nezabudnem. To bolo také, že nikto ani nedýchal.“
Ako priznala, všetci čakali, ako sa to skončí. „Dala stenu preč, ale bolo to veľmi rozpačité, ako spolu odchádzali. Bolo to veľmi silné,“ dodala Katka.
Brychtová tak po rokoch opäť ukázala, že Pošta pre teba nebola len obyčajnou televíznou reláciou, ale miestom, kde sa písali skutočné ľudské drámy – niektoré až mrazivo silné.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%