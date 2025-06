Katka Brychtová žiari šťastím: Prírastok do rodiny! Do tretice... (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)

Počas tehotenstva svojej dcéry sa o tom tak trochu bála hovoriť, teraz však žiari šťastím! Moderátorka Katka Brychtová sa stala tretíkrát babičkou. Prezradila nám to počas nakrúcania projektu Najmilší koncert roka, ktorý je venovaný práve deťom. Priznala aj to, že vnúčatá si užíva oveľa viac ako vlastné deti: „S tými vnúčatami je to jednoduchšie, je to čistá láska, nie sú to tie starosti, ktoré sme mali s deťmi...“ povedala a prezradila aj pohlavie tretieho vnúčatka.

Katkina dcéra porodila svoje tretie dieťa v Amerike a má sa vraj veľmi dobre. „Bola som tam asi deväť dní a veľmi som si to užila...“ s radosťou zvestovala moderátorka, ktorá sa aj s manželom chystá na ďalšiu návštevu v septembri. Starší súrodenci nového bábätka, ktorí sa medzi sebou rozprávajú po anglicky, sa tešia tiež. Katka si však uvedomuje, že v slovenčine začínajú pokrivkávať a zišla by sa im nejaká učiteľka na diaľku.

Brychtová má však aj syna, ktorý žije zasa v Prahe. Ten ju síce vnúčatami ešte neobdaroval, ale priateľku má už niekoľko rokov, tak možno... Jakub študoval filmovú produkciu a pracuje v postprodukčnej firme. A keď sa už pohybuje v tej filmovej brandži, prihrá niekedy filmovú rolu aj svojej mame?