Čeky je pyšný na deti a aj má byť na čo: Neuveríte, čo študuje dcéra! A tí najmladší? Tí sa potatili

BRATISLAVA - Marián Čekovský patrí medzi najvýraznejšie mená slovenského umeleckého sveta. Vyzerá to však tak, že talentovanému hudobníkovi vyrastá obrovská konkurencia priamo uňho doma!
Čekyho meno nie je v hudobnom svete potrebné nijako zvlášť predstavovať. Hudba je doslova jeho život a baví ho na nej okrem iného aj to, že ľudí stmeľuje namiesto rozdeľovania. „Smejú sa aj takí, aj takí. To umenie nie je od politikov, ale je od Boha, takže som rád, že na tých koncertoch sú ľudia, ktorí sa tešia z hudby a nie z vypravďovania sa, z riešenia vecí, ktoré nás veľakrát dostávajú do nejakých fightových situácií.“
Ruka v ruke s úspechom ide aj sláva a tú Čeky vníma z príjemnej i menej príjemnej stránky. Hudobník však nedávno dokázal, že sa nebojí výziev ani mimo umeleckej sféry. V máji úspešne dokončil štúdium na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a ako prezradil, školu bral vážne: „Som na seba prísny, aby som mohol byť prísny aj na iných, v prípade že chceme niečo docieliť.“ A čo plánuje so svojím titulom? „Bude mi to na to, aby som inšpiroval svoje deti a iných v prípade, keď majú pocit, že už nie je kam ísť... Dôležité je byť kreatívny a komunikovať s generáciou mladých ľudí – a to ma baví.“
