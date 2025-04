Čokoládová párty. Na snímke Marián Čekovský (Zdroj: Ján Zemiar)

Na akciu dorazil priamo z Košíc – lietadlom. A hoci cesta neprebehla celkom podľa jeho predstáv, chuť na sladké mu to rozhodne nepokazilo. „Áno, priletel som, lebo je to jediný letecký spoj, ktorý spája Košice s Prahou. Takže šiel som lietadlom a som rád, že som tu,“ povedal hneď v úvode Čeky s úsmevom. Letecká téma mu rozhodne nie je cudzia, sám má totiž ambície lietať. „Áno, mám to v pláne a už som sa aj prihlásil do kurzu. Rád lietam aj s pilotmi, ktorí to robia dlhé roky, a nemusím sa pozerať na prístroje, ale pozerám sa na krajinu – a to je oveľa zaujímavejšie.“

Čeky si spomínanú akciu užíval a priznal, že je to práve táto čokoláda, ktorá ho prenáša opäť do detských čias. „Čokoláda Študentská Pečať v sebe skrýva spomienky na moje detstvo. A keď ju ochutnám, vždy to cítim, že sa vrátim v čase a priestore. Som na sladké, snažím sa tomu vyhýbať, aby mi to neurobilo až veľmi zle, ale čokoláda patrí k životu.“ A keď už bola reč o študentských časoch, nevyhol sa otázke, aký bol vlastne on ako študent. „Snažil som sa prejsť z ročníka do ročníka spôsobom, akým to robili všetci tí, ktorí si nechávali aj svoj názor. Vyrastal som v socializme... Bol som študent, ktorý sa snažil prejsť, mal som veľa hudobných ambícií.“

Napriek skúšaniu si na štúdium spomína ako na príjemné obdobie, za čo vďačí hlavne učiteľom. Aj on mal však predmet, s ktorým sa roky trápil. „S matikou som sa pasoval celý život. Matika je taká neosobná, nemá emóciu,“ priznal. Dnes je však úspešný hudobník študentom Strojníckej fakulty a tak tragicky to už nevidí. „Teraz som dostal vysvetlivky, že matematika môže byť aj zábavná – keď vám to niekto rozumne vysvetlí.“ Sú však situácie, kedy sa vie poriadne vytočiť do vývrtky!

Marián Čekovský si dokončuje VYSOKÚ ŠKOLU a vrhne sa na pilotovanie: Prečo túži lietať?! (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)