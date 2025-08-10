Známe tváre na festivale Grape: Svarinská šťastím bez seba a aha, s kým prišiel Fiki Sulík!

Grape 2025, Kristína Svarinská s priateľom Miroslavom Baloghom
TRENČÍN - Festival Grape je zárukou dobrej hudby, zábavy a milých stretnutí. Štrnásty ročník sa nezaobišiel ani bez známych tvárí.
Grape cez víkend odštartoval svoj štrnásty ročník a festivalovú atmosféru si nenechalo ujsť mnoho známych tvárí. V sobotu sme na trenčianskom letisku stretli štýlovo nahodenú Kristínu Svarinskú s jej priateľom Miroslavom Baloghom a aj keď sa fotografom snažili vyhnúť, nepodarilo sa. Zachytili ich ruka v ruke, v príjemnej nálade a žiariacich šťastím. Láska stále funguje…
Grape 2025, Kristína Svarinská s priateľom Miroslavom Baloghom
Grape 2025, Saša Gachulincová (Zdroj: Ján Zemiar)
Na festival zavítal aj kontroverzný Fiki Sulík, stretli sme ho bez trička s influencerkou Kateřinkou, v rukách držal sáčok s kockami ľadu, ktorými sa ochladzoval v tropických horúčavách.
Grape 2025, Fiki Sulík (Zdroj: Ján Zemiar)Vo festivalovo netypickom oblečení prišla aj modelka Caroline Michalčíková spolu s Máriou Glatzovou, víťazkou Love Island a druhou vicemiss Miss Universe 2022.
Grape 2025, Caroline Michalčíková a Mária Glatzová (Zdroj: Ján Zemiar)Na festivale nechýbala ani moderátorka Becca, Ladislav Slovák z reality šou Love Island, moderátor Marek Polomský, Michal Nemtuda s priateľkou, syn Mateja Landla, Barbora Bakošová, Anči Strike či šéf marketingu TV Markíza Michal Borec. Tesne pred koncertom nám zapózovali aj Yxo s manželkou či Tybyke Szabadoš z Hexu. Na všetko, samozrejme dozeral spoluzakladateľ Grape festivalu Juraj Podmanický z Billy Barman... Všetky fotky nájdete vo FOTOGALÉRII.