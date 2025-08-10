KRÁSNA SPRÁVA 4 týždne po svadbe: Tomáš Tatar bude OTCOM!

BRATISLAVA - Len pred štyrmi týždňami sa z úspešného slovenského hokejistu Tomáša Tatara (34) stal ženáč. Svadba sa konala v Taliansku pri jazere Lago Maggiore a svoje áno športovec povedal dlhoročnej priateľke Veronike Mihokovej. A dnes dvojica oznamuje krásnu správu - budú z nich rodičia!
Hokejista Tomáš Tatar sa OŽENIL: Rozprávková SVADBA v Taliansku... Kyticu chytila známa Slovenka!
Svadba slovenského hokejistu Tomáša Tatara bola veľkolepá. Odštartovala už v piatok, kedy budúci manželia usporiadali "white party" - teda žúr, na ktorý museli prísť všetci v bielom. No a v sobotu už prišiel Deň D. Tomáš a Veronika si svoje áno povedali pod holým nebom s výhľadom na spomínané jazero.
Už tam sa neveste pod šatami črtalo zaoblené bruško... A tak bolo len otázkou času, kedy dvojica oznámi krásnu novinku. Uplynuli 4 týždne a je to tu. Správu odhalila budúca mamička. „Mám rada túto našu životnú etapu. Náš sen sa konečne splnil a čoskoro budeme rodina zložená zo štyroch,“ uviedla Veronika s tým, že štvrtým členom rodiny je ich psík. Gratulujeme!