Alexander Bárta otvorene o alkohole: Pitie každý deň? Keď sú ženy POD PAROU, tak...

BRATISLAVA - Film Pod parou je o nás! Diváci sa vo filme nájdu a navyše sa môžu zabaviť.
Väčšina ľudí sa už ocitla v situáciách hrdiniek a hrdinov filmu Pod parou - určite si chceli oddýchnuť od nejakého trápenia alebo sa uvoľniť v nejakej ťažkej životnej situácii konzumáciou alkoholu. Také situácie nedopadnú vždy dobre... Kým v dánskom Oscarom ocenenom Filme CHľast hrajú hlavné postavy štyria muži v adaptácii sú hrdinkami šgyri ženy. Alexander Bárta stvárňuje čašníka Šaňa v epizódnej postave. „Hrám tu epizódnu postavu, ktorá ani nemá meno, je to čašník, ktorý obsluhuje štyry hlavné hrdinky, ktoré sa stretnú v luxusnej reštaurácii,“ povedal na margo svojej postavy Bárta.
A dôvod, prečo ponuku prijal, je celkom prostý: „Hlavným impulzom, aby som sa pridal k filmu Pod parou, bol Rudolf Biermann, s ktorým som už spolupracoval na Vojne policajtov, čo bola nesmierne silná skúsenosť, dobrá a veľká príležitosť, navyše v mojich rodných Košiciach. A keď mi Rudo ponúkol možnosť zahrať si v jeho druhom režisérskom počine, neváhal som ani minútu a úlohu som s veľkou radosťou prijal. Rudo je skvelý režisér, je vždy maximálne pripravený, navyše sa dokáže obklopiť tými najlepšími ľuďmi a práca s ním je profesionálna a na úrovni,“ vychválil Biermanna.
„Mám pocit, že ľudstvo vo všeobecnosti požíva alkohol, každý z nejakého iného dôvodu, ale nemyslím si, že je to úplne môj recept na to, ako prežiť môj osobný či pracovný život... čistá hlava je asi ideálnejšie riešenie na prežitie,“ myslí si Bárta a dodáva: „Je nešťastný obraz vidieť opitého človeka, ktorý nevie o sebe, častokrát končí aj tragicky... ale niekedy keď vidíte ženu pod parou, tak to môže byť niekedy aj sexi,“ zamyslel sa herec s tým, že film zahŕňa širšiu tému o vzťahoch a vyplaví viaceré otázky, ktoré trápia celé ľudstvo... Čo je pre Bártu osobne teda najzásadnejšie v živote?
