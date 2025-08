STRACH o televíznu hviezdičku: DIVNÉ vyjadrenia... Sme ONO, nemáme pohlavie!

Mirka Pikolová (Zdroj: TV Nova)

Mirka Pikolová sa zviditeľnila v šou Love Island alebo v českom Bachelorovi. Odvtedy však prešla duchovnou premenou a jej fanúšikovia začínajú mať o ňu strach. Nedávno prežila veľmi silný zážitok, keď sa stretla s hinduistickým guruom. Na sociálne siete teraz pravidelne píše o svojich pocitoch, ktoré jej duchovná očista prináša. A sú naozaj divné.

„Pri pohľade do očí s anjelom som ako opitá. Nerozumiem, nehovorím a len sa strácam v nekonečne tých očí, v nekonečnej láske, vo vesmíre, v Bohu. Táto láska je odrazom mojej lásky a je v každom z nás smerom k nám, dovnútra. Tak jej otvoríme dvere,“ rozrozprávala sa brunetka. „Toľko, čo som cítila za tento mesiac, nechápem. Som zamilovaná toľkokrát, že ma láska neustále prekvapuje, aká rozsiahla je. Nemusí milovať jedného muža alebo ženu. Sme ono. Nie sme pohlavie. Tento mesiac som stretla muža z minulého života s mužom z anjelskej rodiny z dimenzie anjelov,“ napísala ďalej.

Pokračovanie už zneistilo jej sledovateľov, ktorí sa domnievajú, či je kráska psychicky v poriadku. „Pane Bože, čo sa s ňou stalo?“ čudujú sa ľudia na sociálnych sieťach. „To je hrozné, je mi jej strašne ľúto. Nemá nikoho blízkeho, kto by jej povedal, že to nie je v poriadku?" obáva sa ďalšia skupina fanúšikov. „Dostala sa do sekty a v takých sektách jednoducho vymývajú mozog,“ má jasno istá žena. „Toto je na psychiatriu,“ myslí si ďalší.

(Zdroj: Tv Markíza)