Kráska z Love Islandu opäť sama: ROZCHOD so synovcom Michala Davida… Bola to KARMA?!

Páni, zbystrite pozornosť, pretože kráska z markizáckej šou Love Island je opäť sama. Mirka Pikolová sa do povedomia širokej verejnosti dostala cez spomínanú zoznamovaciu reality šou. No keďže na ostrove lásky žiadneho fešáka "neulovila", musela si zbaliť kufre a opustiť vilu.

Galéria fotiek (14) Zdroj: Tv Markíza

Po odchode domov však našla svoje šťastie a možno aj práve vďaka projektu si ju všimol český fitness tréner a synovec Michala Davida Robert Kludský. Ich vzťah však trval len rok, ako informoval Expres.cz, a brunetka s dokonalými krivkami je opäť slobodná.

Galéria fotiek (14) Mirka Pikolová a Robert Kludský

Zdroj: Instagram M.P.

Ako sama uviedla, dávnejšie vyhľadala pomoc odborníčky, ktorá sa zameriava na minulé životy a tam sa Mirka dozvedela, že ich vzťah už vraj raz nevyšiel! „S expriateľom som mala rodinu v minulom živote a rovnaká chyba, ktorá sa stala v minulosti a nevyriešili sme ju, sa nám stala v prítomnosti, takže sme to karmicky nedoriešili ani v jednom z našich spoločných životov,“ prezradila tanečnica. „To proste nevymyslíš,” dodala.

Galéria fotiek (14) Robert Kludský je synovcom Michala Davida

Zdroj: Instagram R.K.

Ku konkrétnym dôvodom rozchodu sa však nevyjadrila. „Nič zásadné sa medzi nami nestalo, iba sme každý v inej životnej fáze. Z toho dôvodu sme sa spoločne rozhodli v dobrom náš vzťah ukončiť a ísť si každý svojou cestou,“ zverila sa Mirka zmienenému portálu. „Nikoho momentálne nemám. Sústredím sa teraz sama na seba. Na svoju prácu a rodinu. Nehľadám nikoho. Verím, že všetko nám do života chodí presne tak, ako má,“ poznamenala bývalá bombshell.

No akého muža by si vedela predstaviť po svojom boku? „Myslím si, že všeobecne je najdôležitejšie, aby si dvaja rozumeli a boli na rovnakej vlne. Pre mňa sú najdôležitejšie vlastnosti dôvera, vernosť, opora a to, aby miloval deti,“ dodala kráska.