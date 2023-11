Známa kráska chodila s markizáckym superstaristom: Netušila som, že je INAK ORIENTOVANÝ!

Mirka Pikolová (Zdroj: Instagram M.P.)

Mirka tvorila pár so superstaristom Janom Bendigom približne dva roky. Keď sa k tomuto vzťahu spred rokov priznala, spevák to celé dosť zľahčoval. „Ale to sme zistili, že to bola len taká puberťácka láska. Zistili sme, že sme najlepší kamaráti,“ uviedol.

Jan Bendig a Mirka Pikolová (Zdroj: Tv Markíza)

Brunetka to však evidentne brala vážnejšie. Práve ona bola jeho známosťou predtým, než sa otvorene prihlásil k homosexuálnej orientácii. „V tom čase som netušila, že nie je orientovaný na dievčatá. Keď som to zistila, nejako som sa s tým vysporiadala. Trvalo to ale dlho,” uviedla pre Extra.cz.

S rozchodom sa Mirka nezmierovala ľahko. „Myslím si, že ma to naozaj veľmi bolelo. Chodili sme spolu vtedy do triedy, pamätám si, že som vedľa neho potom nechcela ani sedieť. Nebolo mi dobre, bolo mi z toho veľmi smutno,” zaspomínala si.

V ich prípade ale platí, že čas všetko zahojí. Neskôr si k sebe opäť našli cestu ako kamaráti a Mirka dokonca účinkovala aj v Janovom videoklipe. „Vzniklo z toho skvelé priateľstvo, je to skvelý človek, taká moja krv,” vyhlásila Pikolová.

(Zdroj: Tv Markíza)