VIDEO Dcéra Márie Čírovej ZASPIEVALA a všetkým VYRAZILA dych! TROMFNE svoju slávnu mamu?

Mária Čírová (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Mária Čírová má doma hotový poklad. Jej dcéra Zoe totiž ukázala, že po známej speváčke nezdedila len výzor, ale aj poriadnu dávku talentu. Na Instagrame zverejnila video, na ktorom spieva pieseň z Popolušky a teda stojí to zato.

Zoe si vybrala nežnú klasiku „So This Is Love“ z Disney rozprávky Popoluška. Jej podanie bolo také citlivé, že by zahanbilo aj profesionálne speváčky. Už po pár hodinách video zaplavili tisícky lajkov a stovky komentárov. „Zoi slzičky... anjel na zemi... nádherný hlas a cit v ňom, celá maminka,“ napísala dojatá fanúšička. „Anjelsky čistý hlas po maminke, nádhera!“ pridáva sa ďalšia.





Mária Čírová a Marián Kachút majú spolu tri deti: Huga, Zoe a najmladšieho Rubena. (Zdroj: Instagram)

Niet pochýb o tom, že Zoe kráča v maminých šľapajach. Už dnes sa ukazuje, že by raz mohla preraziť rovnako ako Mária Čírová – možno ju dokonca aj tromfnúť. Jej prirodzenosť, jemný prejav a výnimočný hlas sú kombináciou, ktorá má v slovenskom šoubiznise určite svoje miesto.

Zatiaľ čo Mária žiari na pódiách už dlhé roky, Zoe len rozťahuje krídla, ale ak zortvá, mohla by nás čakať nová spevácka hviezda, na ktorú sú jej rodičia už teraz určite hrdí.