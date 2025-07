Mária Čírová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Speváčka Mária Čírová sa na istý čas stiahla zo svetiel reflektorov a uprednostnila ticho pred ruchom pódia. Hoci sa vytratila z mediálneho sveta, v skutočnosti zažila možno to najintenzívnejšie obdobie svojho života. A ako sama vraví – dnes je šťastná, pokojná a naplnená. Cesta k sebe jej však trvala celé dva roky!

Mária si v uplynulých mesiacoch dopriala to, na čo v kolotoči koncertov nemala priestor – čas na seba a na svoju rodinu.Spolu s rodinou precestovala kus sveta – po Kanárskych ostrovoch nasledoval Vietnam a medzičasom si splnila aj detský sen – kúpila si koňa!Jazdeckému umeniu sa venuje nielen ona, ale aj jej dcérka Zoe.usmieva sa.

Keď sa dnes obzrie späť, na svoje začiatky v šoubiznise, nič neľutuje. „Necítim sa ukrátená. Myslím, že všetko išlo tak, ako malo ísť. Ako život plynie, tak to ide ruka v ruke – ako krásne chvíle, tak aj ťažšie chvíle.“ A tie si Mária prežila tiež. Nie však nahlas – ale vo vnútri. „Som citlivý typ človeka a som veľmi šťastná, že som konečne prišla na to, kto som. Ako vnímam svet... Pre niektorých ľudí som bola zvláštna – ako prežívam veci, vzťah, rodinu. Ja veľmi cítim život... a zaspávam každý deň s pocitom vďačnosti. Mnoho ľudí to rozčuľuje. A Slovensko je nastavené v takom jemnom rozčuľovaní...“ Aj preto sa speváčka často stretáva s hejtami na sociálnych sieťach. Svoje súkromie však zdieľa s autenticitou ďalej. A hoci dnes pôsobí vyrovnane, v rozhovore prezradila, s čím sa musela vysporiadavať dlhé dva roky!

Mária Čírová bola dva roky v depresii: Spoveď speváčky o boľavej duši! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)