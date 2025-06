Mária Čírová (Zdroj: Ján Zemiar)

Mária Čírová prežívala pred dvoma rokmi doslova psychické peklo. Dôvod? Televízna šou Let's Dance, ktorá jej síce naoko otvárala nové možnosti, no v skutočnosti ju takmer fyzicky a psychicky zlomila! „Dostala som fantastického tanečníka, ale neodhadol moje cítenie a to, čo moje telo zvládne… Trénovali sme 6 hodín denne, bez prestávok. Gymnastika, balet, všetky tance – potom to časom vyzeralo, že tancujem do zbláznenia, aby som to vyhrala,“ priznala speváčka otvorene a dnes už vie, že za tým všetkým bola neschopnosť povedať jednoduché „nie“. Až kolaps na tréningu, natrhnutý medzirebrový sval a MR vyšetrenie jej otvorili oči. „Upadala som tam do nejakých mdlôb a vtedy som pochopila, prečo som tam. Že to nie je kvôli niekomu, že to som tam kvôli sebe a pre seba,“ dodala.

Dnes je všetko inak. „Teraz tu stojím taká hrdá na seba samú, že je úplne v poriadku povedať nie, nevládzem, nechce sa mi, nejdem, nemôžem. Jednoducho cítim svoju hodnotu a to je na nezaplatenie.“ A ako je to v jej súkromí? Vzťah s manželom Mariánom Kachútom trvá už neuveriteľných 17 rokov – a Mária otvorene priznáva, že je za to mimoriadne vďačná. Veľmi dobre vie, že aj tie najharmonickejšie vzťahy prechádzajú skúškami a speváčka tiež vyšla s pravdou von! Padli dokonca slová o zabuchnutých dverách!

Mária Čírová sa doteraz nespamätala z Let's Dance: Šokujúce uvedomenie na MR vyšetrení! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)